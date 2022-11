PENSII 2023. Marcel Ciolacu: „Nu pot accepta ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei, iar una de 18.000 cu 2.700”

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a vorbit despre „echitate socială” într-o „perioadă complicată”, în contextul discuțiilor despre creșterea pensiilor.

El spune că nu poate accepta ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei, iar o pensie de 18.000 de lei să crească cu 2.700 de lei, adică de zece ori mai mult.

„Eu am vrut o discuţie mai amplă, mai aşezată şi mai profesionistă. Am rămas la nivelul discuţiei de procente: 15, 16, 10. Eu reprezint un partid social democrat. Îmi cer scuze, am altă abordare. Nu pot accepta ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei şi o pensie de 18.000 de lei să se mărească cu 2.700 de lei. Mai exact, de zece ori faţă de cel cu pensia de 1.800 de lei. Stabilim anvelopa şi venim şi avem grijă ca toată lumea să treacă de această perioadă complicată fără eforturi foarte mari”, a spus Ciolacu, citat de Agerpres.

„E foarte simplu să facem ca pe timpul lui Ceauşescu, un pauşal, şi să punem pe toată lumea la egalitate. Nu este corect. Eu merg pe doctrina pe care o reprezintă PSD. Eu am o obligaţie ca lider al PSD să am grijă de cei cu venituri, de exemplu, sub 4.000 de lei. Cu toţii trebuie să trecem această perioadă complicată. Se numeşte echitate socială”, a precizat Ciolacu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Preşedintele PSD şi-a exprimat regretul legat de faptul că discuţia privind creşterea pensiilor a fost dusă „într-o zonă foarte empirică”. El a menţionat că, după discuţiile privind compensarea pe energie, ministrul Finanţelor va preciza ce sumă poate fi alocată măririlor de pensii.

„În primul rând, vreau să închidem şi să vedem care este efortul bugetar pentru compensare pe energie. Din calculele noastre, ne încadrăm cu aceste compensări şi ştiţi foarte bine că există o supraimpozitare, deoarece este un venit excepţional. De aceea, şi aceste compensări, şi aceste legi şi ordonanţe sunt pe perioadă limitată de timp. După ce încheiem acest capitol, va veni ministrul de Finanţe care va spune ce sumă poate aloca măririlor de pensii. Îmi doresc, la fel ca şi restul colegilor, să venim cu o majorare cât mai mare”, a spus Ciolacu.

El s-a declarat convins că Banca Naţională a României va exprima un punct de vedere, astfel încât să nu se creeze „o spirală inflaţionistă”, care să îi dezavantajeze pe oameni, în loc să îi ajute.

„Noi avem două legi: avem o lege cu mărirea pensiilor 40% – şi acolo mai avem o restanţă de diferenţă de 11,92 – şi mai avem o lege prin care la toate pensiile vine procentul de inflaţie pe anul trecut. Nu poate fi pusă în aplicare numai una dintre ele. Nu putem pune în aplicare cea cu indicele de inflaţie, pentru că este inflaţia de anul trecut şi realitatea este cu totul acum. Cred că am stabilit un minimum. Am zis că e un minimum de 10% şi părerea mea e că există şi un maximum, respectiv cumularea celor două legi: 11,92 cu 5,4. Va veni ministrul de Finanţe şi va spune care este anvelopa: 11 miliarde, 15 miliarde… fiindcă mergem deja la construcţia bugetului unde se face şi nominal, nu numai procentual. Vom avea un punct de vedere, sunt ferm convins, şi de la BNR, care va spune cât ne permitem să mărim, astfel încât să nu creăm o spirală inflaţionistă şi în loc să ajutăm oamenii, să îi dezavantajăm”, a spus liderul PSD.