Pensii 2023: Ce beneficii au românii care au muncit în condiții deosebite

Potrivit prevederilor legale in vigoare incepand cu data de 17 noiembrie 2019, perioada lucrata in grupa a II a de munca pana la data de 1 aprilie 2001, respectiv cea lucrata in conditii deosebite de munca dupa aceasta data, confera urmatoarele drepturi:

– majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 3 luni pentru fiecare an intreg lucrat in grupa a II a de munca (anterior datei de 1 aprilie 2001), in conditiile in care persoana in cauza a lucrat cel putin 5 ani in aceste conditii;

– majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 4 luni pentru fiecare an intreg lucrat in conditii deosebite de munca (ulterior datei de 1 aprilie 2001), indiferent de stagiul de cotizare realizat in aceste conditii de munca;

– reducerea varstei standard de pensionare cu 4 luni pentru fiecare an intreg efectiv realizat in fosta grupa a II a de munca, respectiv in conditii deosebite de munca. Reducerea varstei standard de pensionare este cuprinsa intre 4 luni si 10 ani (tabelul nr. 1 din Legea nr. 263/2010) si opereaza doar in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare prevazut de lege.

Sursa: dcbusiness.ro