PEDEPSE cu ÎNCHISOAREA pentru românii care ard, îngroapă sau incendiază deșeuri. Proiectul pe masa Senatului României

Idei de cadouri pentru copii de Mos Nicolae. Cadourile de Moș Nicolae sunt foarte importante pentru copii, iar perioada sărbătorilor este așteptată cu entuziasm de toată lumea.

Daca n-ați reușit încă sa aflați ce si-ar dori copilul vostru, îl puteți convinge sa scrieți împreuna o scrisoare lui Moș Nicolae.

In cazul in care cel mic nu-si dorește un cadou anume, puteți sa ii cumpărați cadouri educative si utile.

Pentru băieți puteți alege jocuri magnetice de construcție sau jocuri pe calculator, vor fi foarte incantați si mulțumiți. Citeşte şi: Mesaje de Mos Nicolae

De asemenea, jucăriile cu telecomanda, mașinuțele de diverse dimensiuni, elicopterele, utilajele de construcții sau diferitele jucărioare amuzante le va capta atenția si pentru moment vor avea o mare preocupare.

In situația in care copilul vostru dorește sa-si facă o colecție cu personajele din desenele animate pe care le urmărește in fiecare zi, adăugați pe lista de cadouri si câteva jucării din plus sau din cauciuc. Citește și: Mesaje de Sfântul Nicolae

Pentru fetite puteți alege nelipsitele păpuși Barbie sau maimuțoaiele de plus, care le vor încânta de fiecare data. In acest an, pentru fetite in mare voga sunt hăinuțele sau păpușile Hannah Montana.

De asemenea, puteți opta pentru un joc magnetic (de exemplu: Nu te supară, frate! ; Sus-Jos; Piticot; Monopoly; etc.)

Aflați din timp care sunt dorințele celui mic si cadourile cele mai potrivite, astfel ii puteți face o surpriza de neuitat.

Si nu uitați: Trebuie sa alegeți jucăriile in funcție de activitățile pe care cel mic le practica zi de zi!