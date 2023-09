Pedeapsă blândă pentru un tânăr din Alba prins de TREI ori la volan fără permis: A făcut accident URMĂRIT de poliție

FOTO| Pilotul albaiulian Tudor Pop, în culmea fericirii după prima VICTORIE în CNSR: „Sunt niște sentimente deosebite, noi pentru mine”

Sâmbătă, 16 septembrie, la Craiova, pilotul albaiulian, Tudor Pop, a obținut prima victorie din carieră în Campionatului Național Super Rally.

Acesta a ocupat primul loc atât la clasa 2 cât și la clasa 2B. Victoria vine la 9 ani de la debutul lui Tudor în motorsport.

„Craiova, you were AMAZING. Așteptam momentul acesta încă din 2014 când am debutat în motorsport. Încă din 2014 am așteptat această primă victorie și iată că a venit acum, într-un moment cum nu se putea mai bine. De ce zic asta? Pentru că nu traversez cea mai buna perioada a mea, nici psihic, nici fizic. Acest rezultat muncit de toți, nu doar de mine, pentru ca nu este doar despre mine, este despre toți cei care mi-ați fost alături în acesti ani. Nu îmi găsesc cuvintele potrivite acum să vă mulțumesc și să vă spun cât de mari sunteți și cât de mult însemnați pentru mine.

În primul rând vreau să amintesc de domnul primar Gabriel Pleșa, domnul Radu Urcan și CSM Unirea Alba Iulia alături de care am început aventura în sezonul 2023, mă simt onorat pentru șansa care mi-a fost acordată, de a reprezenta Alba Iulia în campionatele naționale ale României. Îmi doresc să continuăm și să devenim mai competitivi de fiecare dată. Împreună am demonstrat că prin muncă, ambiție și efort colectiv ajungem la rezultate. Pe acest drum s-au alăturat si Atlas Express&Logistics, Petra Pavaje, Urban Construct, Doza de sănătate, Industrial Trading, OVIDREAM, Royal Carpet, RMC Group, Shirvanian Autocenter, VDC Development, DM Auto fără de care nu am fi putut ajunge până aici

Acum vreau să vă spun despre oamenii care îmi sunt alături la fiecare etapă, oamenii care fac lucrurile să se întâmple, oamenii care prin profesionalism și dedicare au grijă ca totul să meargă ca pe roate. DTO Rally Team, căci despre ei este vorba, de fiecare dată se asigură că mașina cu care concurăm este pregătită la cel mai înalt nivel. Băieți, mi-ați intrat la inimă și vă sunt recunoscător pentru tot.

Vouă celor de acasă, din online, de pe traseele de concurs, vreau să vă spun doar atât: Multumim că ne sunteți alături, să știți că simțim energia voastră, și pentru voi vrem să fim la un nivel cât mai ridicat. Vă mulțumesc încă odata! Sunt niște sentimente deosebite, noi pentru mine, dar astăzi mă bucur, de mâine pregătim următoarea etapă, unde la fel, ne dorim să performăm”, a scris Tudor pe pagina sa de Facebook.