Paul Petre, tânărul ,,creator de lumi” din Alba, care și-a publicat prima carte la numai 11 ani

Paul Petre, un tânăr scriitor din Alba Iulia, actual student în Marea Britanie, a dorit să împărtășească cu noi tainele breslei în care un număr mare de artiști intră cu o idee născută din instinct, un gând fulgerător sau o imagine conturată în străfundul minților lor sclipitoare, dar a căror ,,sămânță” plantată printre cele două coperți rar ajung să mai înflorească în bibliotecile cititorilor de astăzi, al căror ochi critic a devenit din ce în ce mai exigent.

O îndeletnicire frumoasă, născută din pasiune, în care creativitatea și competiția sunt, pentru cei care doresc să își vadă numele printre cele ale marilor clasici, sinonime.

Petre este un astfel de exemplu menționat în cuvintele de mai sus. O fire liberă, creativă și ambițioasă, a cărei sete de aventurat în necunoscut este egalată numai de dibăcia cu care acesta își caută următoarea poveste.

,,Prima mea carte a fost publicată in 2011. Aș dori în primul rând să vorbesc despre cum am început să scriu, care a fost primul meu pas în acest hobby.

În 2010 am fost într-o excursie împreună cu părinții în Southampton, în Anglia, unde, împreună cu un prieten de-al tatălui meu, am făcut o plimbare împreună pe coastă, unde am văzut un vas, care se numea ,,Queen Marry”.

În momentul în care am văzut vasul respectiv mi s-a conturat în minte o idee despre marinari, aventuri pe mare și pur si simplu o întreagă saga dar, ajungând să o transpun pe hârtie, n-am reușit decât să scot o singură foaie A4. Chiar dacă nu am reușit să fructific ideea respectivă, acela afost momentul în care am început eu să scriu.„

Efortul susținut și continuu este fundamental succesului în lumea literară, iar Petre, deși copleșit la prima încercare de greutatea susținerii unui întreg univers pe umerii unui copil de 9 ani, a continuat să scrie și să asude.

,,Apoi, am mai venit cu o idee, ,,Copii pierduți ” . Din nou, o altă poveste pe care o crease mintea mea de copil de 10 ani, cu 7 copii, care împreună cu profesoare lor se pierd în jungla Amazoniană. Începe o luptă pentru supraviețuire, dar, din nou, după 4-5 capitole, am lăsat ideea baltă. ”

Abia la a treia încercare și după mult experimentat, tânărul scriitor albaiulian a găsit ,,rețeta” și a ,,gustat” succesul literar pentru prima oară, atunci în clasa a V-a.

,,Prima carte care a fost dusă la bun sfârșit a fost ,,Un oraș zburător,, . A fost scrisă în decursul unui an din 2010 până in 2011, vorbim de clasa a IV-a și clasa a V-a. ”Îmi culeg inspirația din tot ceea ce văd. Sunt inspirat de Jules Verne și operele sale, în principal ,,20 000 de leghe sub mări”.

Acum, după ce a reușit să își facă loc pe scena strâmtă a lumii literare românești, creatorul de lumi dintre coperți are niște sfaturi pentru toți artiștii care aspiră la un loc în biblioteca din casa cuiva.

,,Din propria experiență, recomand să nu sară direct în acțiune și să deschidă un fișier word și să tasteze ,,Capitolul 1”.

Trebuie să pună tot timpul la cale un plan de idei, eu obișnuiesc să fac lucrul acesta de la a doua carte. Un plan de idei, o listă cu personaje, o scurtă poveste a fiecăreia, ca și un istoric. Este nevoie de o idee bine structurată, ca mai apoi să pună cuvintele pe hârtie.”

Pentru a interacționa cu alte minți creative, Petre recomandă chiar și un ,,hub” de creație pentru aspiranții lumii cuvintelor scrise, chiar în orașul nostru.

,,Clubul Verbum este o acțiune inițiată de Biblioteca Județeană Lucian Blaga din Alba Iulia și se țin săptămânal întâlniri, unde tinerii scriitori pot să vină și să își prezinte creațiile, fie ele epice, lirice sau dramatice, ca să își expună ideeile, să le discute cu alți oameni, să ceară o părere. Îl recomand cu mare căldură, deoarece și eu am participat înca de acum 3 ani la fondarea sa și a fost o acțiune care m-a ajutat foarte mult în ale scrisului.”

Scriitorilor iscusiți ca Petre și a numelor din ,,umbră” care așteaptă să iasă la iveală în lumea literară le dorim astfel mult succes, iar cuvintele lor să rămână veșnic întipărite în mințile oricărui cititor.