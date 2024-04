Patru elevi de la Colegiul Național ”David Prodan” din Cugir, rezultate remarcabile la olimpiada de limbi romanice: Dănilă Maria Angeles, calificare la etapa națională de limba spaniolă

Elevii de la Colegiul Național ”David Prodan” din Cugir au reușit o calificare la etapa națională a olimpiadei de limba spaniolă și un premiul III, o mențiune la limba italiană și o mențiune la limba spaniolă.

Mai multe rezultate deosebite la olimpiadele de limbi străine, vin tot din direcţia spaniolă-italiană, prin intemediul a 4 elevi care spun că alături de performanţă, se mândresc şi cu experienţa acumultată şi bucuria de a-ţi reprezenta colegiul în cadrul unei competiţii de bază la nivel naţional.

Dănilă Maria Angeles din a clasa a IX-a B profilul științe ale naturii, Budău Maria din a clasa a IX-a A profilul matematică informatică intensiv informatică, Codarcea Kevyn Flavius din a clasa a IX-a B profilul științe ale naturii şi Bebeşelea Bogdan din a clasa a IX-a B profilul filologie intensiv limba engleză sunt cu toţii la prima participare la o olimpiadă de limbi romanice iar experienţa traită spun ei, a fost cu siguranţă de neuitat.

Să aflăm însă câte ceva despre modul în care filtrează ei aceste rezultate care nu sunt deloc de ignorat avand în vedere faptul că Maria Angeles s-a calificat pe locul II și ne va reprezenta colegiul la etapa națională în urma redistribuirii locurilor la nivel național, Kevyn a obţinut un frumos loc III, Maria menţiune la limba italiană şi Bogdan mențiune la limba spaniolă.

Dănilă Maria Angeles, clasa a IX-a B

„Eu m-am născut în Spania unde am locuit 10 ani după care m-am mutat cu familia în România. Din păcate în școala generală nu am mai avut nici o legătură cu limba spaniolă care îmi e atât de dragă dar când am ajuns la Colegiul Național David Prodan mi s-a oferit șansa să particip la olimpiada de limba spaniolă. Profesorii m-au încurajat și mi-au spus că merită să încerc chiar dacă rezultatele pot să nu fie pe măsura așteptărilor mele ținând cont de lipsa unui contact constant cu limba spaniolă în ultimii 5 ani. Pe lângă susținerea profesorilor am beneficiat și de ore gratuite pentru pregătire.

După ce am participat la faza județeană olimpiadei eram sceptică în legătură cu rezultatul, până în ziua în care doamna dirigintă m-a contactat și m-a felicitat pentru că am obținut premiul II și m-am calificat la faza națională.

Le mulțumesc cadrelor didactice și școlii pentru încurajarea și susținerea în această experiență de neuitat.”

Codarcea Kevyn Flavius, clasa a IX-a B

“Am participat la olimpiada de limba spaniolă la îndrumarea și încurajarea doamnei Anca Muntean diriginta mea căreia îi mulțumesc că a crezut în mine.

Această experiență mi-a oferit oportunitatea să-mi valorific cunoștințele pe care le-am acumulat în perioada cât am locuit departe de țara mea natală. Deși rezultatul pe care l-am obținut nu a fost pe măsura așteptărilor mele m-a motivat ca să mă pregătesc și mai bine pentru anul următor și sper să reușesc să reprezint colegiul meu la faza națională.”

Budău Maria, clasa a IX-a A

“Sunt bucuroasă că prin această olimpiadă am avut ocazia să-mi pun la încercare cunoștințele și abilitățile lingvistice.

Chiar dacă rezultatul nu a fost cel pe care mi l-am dorit sunt conștientă că fiecare moment pe care l-am dedicat acestei competiții m-a ajutat să cresc și să învăț mai mult. Fiecare efort depus, exercițiu rezolvat și obstacol întâlnit nu au fost în zadar, au fost doar pași pe drumul către succesul meu viitor. Este important să ne amintim că fiecare experiență, fie ea și în aparentă „un eșec”, ne oferă oportunitatea de a ne îmbunătăți și de a crește.

Poate nu am obținut locul pe podium pe care mi-l doream, dar am câștigat înțelepciune, perseverență și experiență. Sunt hotărâtă să continui să muncesc din greu, să învăț din fiecare provocare și să nu renunț niciodată la visurile mele.

Aș dori să închei prin a-i mulțumi doamnei profesoare Anca Munteanu pentru că m-a îndrumat și ajutat pe tot parcursul pregătirii mele.”

Bebeșelea Bogdan, clasa a IX-a C

“Pentru mine, șansa de a participa la această olimpiadă a fost ceva nou. Sunt mulțumit de ceea ce am reușit. Cu ambiție și seriozitate mi-am dat seama că pot să realizez ceea ce îmi doresc. Vreau să-i mulțumesc din suflet doamnei profesoare Anca Munteanu pentru răbdarea, îndrumarea și sprijinul pe care mi l-a oferit.

În anii care urmează sper să obțin rezultate cel puțin la fel de bune ca acesta.”

Felicitări pentru rezultate, copii ! Vă urăm mult succes în continuare şi suntem siguri că vom mai scrie multe articole despre voi în anii care vor urma!

Profesor, Alisie Anca

