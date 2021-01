Parchetul Blaj, ”ciuca bătăilor”. Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea câștigă pentru a treia oară!

Alexandru Sinea, directorul DSP Alba a bătut pentru a treia oară Parchetul Blaj, după ce Judecătoria Deva a retrimis dosarul la Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj. Soluția instanței poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara.

„Tip soluție: Restituire la procuror pentru refacerea actului de sesizare

Soluția pe scurt: Minuta încheierii penale din data de 13.01.2021 în temeiul art.346 alin. 3 lit. a C.pr. pen. restituie cauza la Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj, privind pe inculpații: STÂNCEL IOAN trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată prev. de art. 295 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale), cu aplicarea art.35 alin. 1 C.pen.; MÂRCUȘ MIRCEA GHEORGHE trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de: delapidare în formă continuată prev. de art.295 alin.1 C.pen. (3 acte materiale) cu aplicarea art.35 alin. 1 C.pen.;fals intelectual în formă continuată prev. de art.321 alin.1 C.pen. (6 acte materiale) cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.;uz de fals în formă continuată prev. de art.323 alin.1 C.pen. (6 acte materiale) cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

MARINESCU NICOLAE trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de:delapidare în formă continuată prev. de art.295 alin.1 C.pen. (2 acte materiale), cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; fals intelectual în formă continuată prev. de art.321 alin.1 C.pen. (3 acte materiale) cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; complicitate la delapidare în formă continuată prev. de art.48 C.pen. raportat la art.295 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal și SINEA DUMITRU ALEXANDRU, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la fals intelectual în formă continuată prev. de art.48 C.pen. raportat la art.321 alin.1 C.pen. (5 acte materiale) cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.complicitate la delapidare în formă continuată prev. de art.48 C.pen. raportat la art.295 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. tăiere, fără drept, de arbori prev. de art. 107 alin.1 lit. d) din Legea nr.46/2008 actualizată (art. 108 alin.1 lit. d) din Legea nr.46/2008 la data comiterii faptei) totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen,, deoarece rechizitoriul nr. 242/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, emis la data de 02.11.2019 este neregulamentar întocmit, iar neregularitățile constatate nu au fost remediate de procuror în termenul prevăzut la art. 345 aljn. 3 C. pr. pen. și aceasta atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecă?ii. în temeiul art. 275 alin. 3 C.pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în sumă de 50 de lei, rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunțată în camera de consiliu azi, 13.01.2021, JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ, Document: încheiere finală camera preliminară 13.01.2021″, arată soluția instanței.

Alături de directorul DSP Alba au mai fost trimise în judecată altre trei persoane din cadrul Ocolului Silvic Blaj. Astfel, Stâncel Ioan este acuzat de delapidare în formă continuată, Mărcuş Mircea George a fost trimis în judecată pentru delapidare în formă continuată, fals intelectual în formă continuată (6 acte materiale) şi uz de fals în formă continuată, iar Marinescu Nicolae este acuzat de delapidare în formă continuată (2 acte materiale), fals intelectual în formă continuată (3 acte materiale) şi complicitate la delapidare în formă continuată. Marţi, 10 martie 2020, un judecător de cameră preliminară de la Judecătoria Deva a hotărât că rechizitoriul nu este legal întocmit şi a dispus restituirea cauzei la Parchet.

”Admite în parte cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Stâncel Ioan, Mărcuş Mircea-Gheorghe, Marinescu Nicolae şi Sinea Dumitru-Alexandru. În baza art. 346 alin. 3 lit. a) C.p.p., constată nulitatea rechizitoriului emis la data de 02.11.2019 în dosarul nr. 242/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj. Dispune restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj. În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Respinge celelalte cereri şi excepţii invocate de inculpaţi. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare”, se precizează în minuta deciziei de la instanţa de judecată. Cel mai probabil, Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj va contestat decizia instanţei din Deva, dosarul urmând să ajungă la Curtea de Apel Alba Iulia.

Cercetările în acest dosar au început în 2017. În urmă cu 2 ani, Sinea şi alţi opt suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind cercetaţi ulterior sub control judiciar. În final, au fost trimişi în judecată patru inculpaţi. Părţi civile sunt Ocolul Silvic Blaj şi Direcţia Silvică Alba.

În decembrie 2017, poliţişti din IPJ Alba au efectuat nouă percheziţii la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 450.000 de lei, prin delapidare, fals intelectual şi tăiere fără drept de arbori. Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada anilor 2013-2015, şapte dintre persoanele bănuite de comiterea faptelor, având calitatea de angajaţi ai unui ocol silvic de stat, din judeţul Alba, ar fi creat un mecanism financiar şi ar fi atribuit unei persoane juridice al cărei administrator era ce-a de-a opta persoană cercetată, masă lemnoasă, spre exploatare, din fondul forestier, pentru care ar fi întocmit documente fictive, în vederea tăierii şi valorificării de material lemnos, cu scopul însuşirii de valori din patrimoniul ocolului silvic.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 455.684 lei. Potrivit documentelor din dosar, firma lui Alexandru Sinea, ”Sinalex”, ar fi contractat material lemnos de la Ocolul Silvic Blaj în sumă de aproape 500.000 de lei, pentru care ar fi emis cecuri, neîncasate la instituţia silvică. Mai mult, la finalul anului respectiv s-ar fi întocmit rapoarte prin care lemnul în cauză ar fi figurat ca fiind netăiat, contrar realităţii. Investigaţia ar fi pornit de la un denunţ penal formulat de reprezentanţi ai Romsilva. ”Sinalex” avea ca obiect de activitate tăierea şi rinderuirea lemnului.