Pană IMENSĂ de curent la Sebeș: Mai multe zone din oraș au rămas fără energie electrică de câteva ore

Locuitorii județului Alba, sub TEROAREA facturilor la curent. Încă o factură cu o valoare IMENSĂ, de peste 22 000 de lei

Cetățenii din județul Alba par să trăiască, în ultimele luni, sub o adevărată teroare a prețurilor incredibil de mari la energie electrică, mulți rugându-se de-a dreptul să nu pățească și ei o astfel de grosolănie.

Într-o astfel de situație neplăcută s-a aflat și un bărbat din Alba Iulia care, deși locuiește într-o casă nouă, a primit un adevărat șoc atunci când și-a verificat factura la electricitate, în valoare de peste 22.000 de lei.

„Eu am vorbit cu ei și am așteptat să soluționeze deși au zis să-i mai caut eu ….și între timp mi au emis cea de a doua factura estimativă, moment în care am făcut plângere pe internet și aștept. Mi-au zis că nu era problemă mare cu factura că o puteau storna …că și ei se mirau de factură, dar că e problemă că apare că mi au schimbat ceasul”, a relatat bărbatul, pentru ziarulunirea.ro.

Mai mult, acesta a povestit de faptul că asistența telefonică este inexistentă, iar apelurile repetate către companie au fost, din păcate, în van.

„Pe numărul de la București am lăsat de două ori să sune câte o oră (adică două ore) și degeaba, iar dacă suni pe acesta de la Alba răspunde o persoană care spune că s-a judecat cu ei și să se răzbune i-au pus numărul de telefon la ei pe site.”

Reamintim că, în urmă cu o lună, Anamaria P., o tânără care deține un apartament situat într-un bloc de pe str. Gladiolelor din cartierul Cetate a rămas șocată când a văzut suma care i-a venit de plată pentru consumul de energie electrică înscris pe factura fiscală seria FEF21, numărul 9568297501 din data de 18 iunie 2021, emisă de Societatea Electrica Furnizare SA.

De asemenea, o altă familie din Alba a primit o factură de peste 27 000 de lei, în urmă cu câteva zile, lucru ce demonstrează faptul că, din lună în lună, cetățenii din județ joacă „ruleta rusească” cu firma care asigură energia electrică.