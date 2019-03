Pălăriile create într-un atelier din Alba, cu tradiție de câteva generații, prezente pe scena din Dubai la World Fashion Festival Award

Pălăriile create într-un atelier din Alba, cu tradiție de câteva generații, prezente pe scena din Dubai la World Fashion Festival Award.

Cea de-a doua ediție a festivalului World Fashion Festival Award din Dubai reunește designeri talentați de pe toate continentele. Printre aceștia, designer-ul Mădălina Dădârlat duce pe cele mai înalte culmi o tradiție veche de peste 100 de ani, cea a celebrelor pălării Dădârlat.

World Fashion Festival Awards din Dubai prinde culoare anul acesta prin prezența în cadrul festivalului a unei colecții de pălării deosebite, fabricate în România. Mădălina Dădârlat va duce în Dubai o tradiție care supraviețuiește de peste 100 de ani. Tânăra provine dintr-o familie care a pus bazele cel mai vechi afaceri în domeniul fabricării pălăriilor, în Săliştea Sibiului, acum mai bine de un secol, în 1896. Citește și: Povestea pălăriilor Dădârlat, o afacere românească care supraviețuiește de peste 100 de ani

“Când am aflat că Pălăria Dădârlat va fi pe podium la World Fashion Festival Awards Dubai, timpul s-a oprit in loc. Dar doar pentru o secunda. Ca apoi a luat-o la goana. Și noaptea a devenit zi, iar ziua noapte. Iar atelierul nu mai tine cont dacă e sâmbătă sau duminică. Dar ma uit in jur și văd atâtea concepte noi încât mă fac piele de găină. Și toate-s făcute de drag! De dragul alor mei! De dragul bunicului meu! De dragul poveștii mele de suflet!

Simt că visez când îmi țin ochii închiși, iar când îi deschid tot ce îmi imaginez devine realitate! Se zice că atunci când îți dorești ceva din tot sufletul, tot universul conspiră în îndeplinirea dorinței! Am uitat de orele târzii de la birou, de nopțile nedormite, de orice presiune simțită și mă bucur de moment.

De momentul pentru care au muncit 3 generații anterioare mie mai bine de 120 de ani! De momentul pentru care muncesc eu în fiecare zi. De momentul pe care îmi doresc să îl las moștenire copiilor mei. De momentul Pălăriei Dădârlat”, spune Mădălina despre participarea în cadrul festivalului.

Cât despre colecția de pălării pe care o va prezenta în Dubai, tănăra povestește că sunt combinate piesele clasice cu piese nonconformiste.

“Pălăriile recuperează rapid terenul pierdut și redescoperă un element “must-have” al momentului, dar ceea ce face cu adevărat diferența în colecția noastră este culoarea! Atenția la detalii ne ajută să ne formăm personalitatea, iar oricare dintre pălării din colecția Colorful ajută la definirea stilului de îmbrăcăminte!



Simplitatea, liniile stricte și proporțiile bine definite sunt unele dintre caracteristicile pe care le-am început! Colecția “Colorat” este o stare de spirit, iar proprietarii de pălării (și nu numai) vor ști exact ce vrem să transmitem!



Șablonul Dădârlat este mai mult decât o afacere, este moștenirea mea de suflet pe care vreau să mă îngrijesc, ea m-a educat și format ca om “.