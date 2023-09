Pădurar din Sebeș trimis în judecată pentru luare de mită: Câți bani primea bani de la hoții de lemne

Prădător sexual din Alba, trimis în judecată: Zeci de agresiuni sexuale și violuri comise timp de ani de zile asupra unor minore

Un bărbat din orașul Cugir, acuzat de zeci de violuri și agresiuni sexuale întinse pe mai mulți ani, a fost trimis în judecată de procurori.

Bărbatul a fost arestat preventiv în urmă cu două luni, în data de 20 mai 2023. Măsura a fost prelungită, pentru 30 de zile, în 11 iulie 2023.

La data de 31.08.2023, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului H.I.C. pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

a) în dauna persoanei vătămate T.C.:

– viol, prev. de art. 218 alin. 1 și alin. 3 lit. c) și d) din C.pen., cu aplic. art. 5 din C.pen.

– agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1 și alin. 2 lit. c) și d) din C. pen., cu aplic. art. 5 C.pen. (formă în vigoare la data epuizării – 08.10.2018), cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. (2 acte materiale);

– coruperea sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 3 din C.pen., cu aplicarea art. 5 din C.pen.

b) în dauna persoanei vătămate C.A.

– agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1, alin. 2 lit. c) și d) și alin. 2 ind. 1 din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.pen. (14 acte materiale);

– viol, prev. de art. 218 alin. 1, alin. 2, alin. 3 lit. c) și d) și alin. 3 ind. 1 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. pen. (17 acte materiale);

c) în dauna persoanei vătămate H.A.

– viol, prev. de art. 218 alin. 1 și 3 lit. a), b) și c) din C.pen., cu aplic. art. 5 din C.pen.

– agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1), alin. 2) lit. a), b) și c) și alin. 2 ind. 1 din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen.;

– coruperea sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 3 și 4 din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 (5 acte materiale – epuizare 01.03.2022);

d) în dauna persoanei vătămate C.D.

– agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1, alin. 2 lit. c și d și alin. 2 ind. 1 din C.pen.

e) în dauna persoanei vătămate C.G.

– agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1) și alin. 2) lit. c) din C.pen.

f) în dauna persoanei vătămate N.E.

– agresiune sexuală, prev. de art. 219 alin. 1, alin. 2 lit. c și d și alin. 2 ind. 1 din C.pen.

totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.

S-a reținut astfel că:

– în perioada iulie 2017 – octombrie 2018, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate T.C. de a exprima un consimțământ valabil exprimat din cauza vârstei fragede (6 – 7 ani), H.I.C. a întreținut cu aceasta acte de natură sexuală și un raport sexual.

– în perioada ianuarie, 2019 – martie, 2023, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate C.A. de a exprima un consimțământ valabil exprimat din cauza vârstei fragede (8 ani la momentul de început), inculpatul H.I.C. a întreținut cu aceasta un număr de 14 acte de natură sexuală (ce intră în componența infracțiunii de agresiune sexuală) și un număr de 17 raporturi sexuale, acte sexuale orale și alte acte de penetrare vaginală (ce intră în componența infracțiunii de viol);

– în perioada ianuarie, anul 2016 – martie, anul 2022, inculpatul a comis mai multe acte de natură sexuală și a întreținut un act sexual oral în prezența persoanelor vătămate minore H.A. și T.C., care în acele momente nu aveau împlinită vârsta de 14 ani. Unul din actele mai sus menționate a fost comis împreună cu soția sa, suspecta H.A.V., faptele întrunind elementele constitutive ale infracțiunii de coruperea sexuală a minorilor;

– în cursul anului 2022, în ciuda opoziției formulate de către persoana vătămată C.G., inculpatul H.I.C., în repetate rânduri, a comis împotriva acesteia mai multe acte de natură sexuală ce intră în componența infracțiunii de agresiune sexuală;

– în perioada 2020 – februarie, anul 2023, în ciuda opoziției formulate de către persoana vătămată C.D., inculpatul H.I.C., în repetate rânduri, a comis împotriva acesteia mai multe acte de natură sexuală ce intră în componența infracțiunii de agresiune sexuală.

– la data de 19.04.2022, în jurul orei 12:45, profitând de vârsta persoanei vătămate N.E. (9 ani la acel moment), inculpatul H.I.C. i-a tras acesteia pantalonii de pijama sub zona fundului (persoana vătămată rămânând dezbrăcată) și atins-o cu palma stângă în zona feselor;

Totodată, prin același rechizitoriu s-a dispus și trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatei H.A.V. pentru săvârșirea infracțiunii de coruperea sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 3 din C. pen., constând în aceea că la data de 07.01.2016, a întreținut un act de natură sexuală cu inculpatul H.I.C., în prezența minorei H.A., fiica celor doi.

Precizăm că întocmirea rechizitoriului este o etapă a procesului penal, reglementată în Codul de procedură penală, care reprezintă finalizarea anchetei penale şi trimiterea dosarului la instanţă, spre judecare, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.