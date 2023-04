Pădurar din Alba, condamnat pentru că și-a lăsat soția să fure lemne din pădure: Femeia a primit zeci de avize de transport de material lemnos. Pedeapsa îi permite să rămână în funcție

Georgeta Furdui, o femeie de afaceri din Alba care s-a reinventat și duce mai departe povestea unui brand celebru: ”Mavaro înseamna excelență, inovație și satisfacția clienților”

Cugireanca Georgeta Furdui este bine cunoscută atât în România, cât și în străinătate prin minunatele genți pe care tânăra antreprenoare le crea în fabrica de la Sebeș. În prezent, femeia de afaceri din Alba s-a reinventat și duce mai departe povestea Mavaro printr-o colecție fabuloasă de parfumuri orientale.

Deși pandemia și-a pus amprenta și pe business-ul de la Sebeș și fabrica de genți a fost închisă, Georgeta Furdui a demonstrat încă o dată cât de puternică poate fi o femeie, iar determinarea care o caracterizează a făcut ca tânăra să pornească o nouă afacere de succes, de data aceasta în lumea minunatelor arome orientale.

S-a ocupat de administrarea fabricii de la Sebeș după moartea soțului ei, apoi, după o călătorie în Dubai în urmă cu 4 ani, i s-a propus o colaborare în industria parfumurilor: ”Când am prezentat colecția de genți în memoria soțului meu, mi s-a propus o colaborare a brandului Mavaro pe parfumuri orientale. La momentul respectiv nu am avut timp să mă ocup de așa ceva, iar în urmă cu doi ani, în pandemie, am închis fabrica”, povestește cugireanca.

După ce s-au relaxat restricțiile, tânăra femeie de afaceri a decis că este timpul să înceapă un nou capitol: ”M-am urcat în avion și am plecat în Dubai. Am bătut mâna cu ei și mi-am pus brand-ul Mavaro pe o nouă gamă de parfumuri. Am început cu 2-3 arome, iar in prezent am 8 arome, toate unisex.”

A intrat pe piața din România în urmă cu un an jumătate, sigură pe ea și pe produsele create: Deși toată lumea îi spunea că piața e plină de parfumuri orientale, Georgeta nu s-a speriat: ”Le-am spus că nu mi-e teamă, la fel a fost și cu gențile Mavaro. Eu sunt eu și fiecare are loc pe pământul ăsta și clinții lui, din punctul meu de vedere”, mărturisește tânăra.

Drept dovadă, după un an jumatate, afacerea merge foarte bine, iar antreprenoarea se străduiește să creeze arome distincte prin parfumurile ei unice și inovative, fiind mereu la curent cu ultimele tendințe din industria parfumurilor: ”Parfumurile MAVARO le-am creat tot în memoria SOȚULUI MEU: când văd Mavaro, îl vad pe el. Lunar merg în Dubai, comenzi sunt și totul merge foarte bine.”

Continuând colaborarea cu cei din Dubai, a primit propunerea de a-și lansa produsele pe podiumul evenimentului, ceea ce s-a și întâmplat. În prezent, cugireanca face parte și din juriul evenimentului, unde cu ani în urmă, își prezenta colecția de genți. În toamnă, în septembrie mai exact, va fi prezentă la Milano la același eveniment, unde va face parte din juriu și își va prezenta și parfumurile.

În paralel a scos și portmonee cu placuță de aur: ”În Dubai se caută aurul. Am scos 30 de bucăți, creație unică, cu plăcută din aur de 14 karate și le-am vândut pe toate, la set cu parfumul mov. Au fost seturi de ulei parfumat mov cu potmoneu. Am vrut să fie o culoare veselă, iar cutia neagră a dat o eleganță aparte setului. Mai mult, nu există în lume brand care să aibă plăcuțele din aur, doar placate, cum sunt cele de la Hermes”, mai spune femeia.

Georgeta Furdui se mândrește cu angajamentul său față de excelență, inovație și satisfacția clienților, făcând din produsele ei ea o marcă de încredere printre pasionații de parfumuri din întreaga lume.

Este exemplul clar că succesul unei femei se poate clădi pe simplitate, eleganță, rafinament, sinceritate elocventă, dar și muncă și foarte multă dorință de a fi îndrăzneață și pasională cu ceea ce face. Pentru că o femeie care e pasională în munca ei, în cariera ei, nu are cum să nu aibă și succes!