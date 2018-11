(P) Anglia câștigă dramatic grupa din Liga Națiunilor și continuă cursa pentru trofeu

Avand in componenta Spania, Croatia si Anglia, Grupa a 4-a din League A din Nations League se anunta a fi una extrem de echilibrata. Startul furibund al ibericilor, 2-1 pe Wembley cu Anglia si 6-0 pe propriul teren cu vicecampioana mondiala, Croatia, parea sa infirme anticiparile specialistilor. In runda a treia spaniolii au pierdut surprinzator, cu scorul de 2-3, meciul jucat acasa cu Anglia. Croatii au trecut greu de euforia rezultatului obtinut la Cupa Mondiala din Rusia si au debutat in competitie cu usturatorul esec cu Spania, pentru ca mai apoi sa remizeze pe propriul teren cu Anglia.

Inaintea ultimei sesiuni de meciuri din Liga Natiunilor din acest an, Spania era pe primul loc in grupa cu 6 puncte, Anglia avea 4 puncte, iar Croatia un singur punct. Joi, la Zagreb, s-a disputat intalnirea dintre Croatia si Spania. Oaspetii aveau nevoie de un singur punct pentru a castiga grupa. Pentru a pastra sanse sa continue in competitie, Croatia era obligata sa castige meciul de joi. Specialistii din fotbal nu ii dadeau sanse mari. Spre exemplu, bookmakerii au fixat o cota pentru victoria echipei din fosta Yugoslavia de doua ori mai mare decat cota Spaniei, in conditiile in care croatii jucau pe teren propriu (3.75 cota pentru victoria Croatiei, 1.96 cota pentru un succes al Spaniei).

Orgoliosi din fire, jucatorii antrenati de Zlatko Dalic au inceput meciul cu gandul la revansa. In teren au fost din primul minut opt dintre cei 11 fotbalisti care au jucat si in finala Cupei Mondiale. Jedvaj, Lovren Kalinic si Kramaric i-au inlocuit pe Ivan Strinic, Danijel Subasic si Mario Mandzukic. Spania a inceput cu un sistem defensiv format preponderent din jucatori de la Barcelona si Real Madrid si un trident ofensiv cu Rodrigo, Iago Aspas si Isco. Croatia s-a impus cu 3-2, golul victoriei fiind marcat de Tin Jedvaj in minutul 93, dupa un final fierbinte in care croatii au presat cu toate liniile

Victoria Croatiei a complicat situatia in aceasta grupa. Favorita la primul loc dupa primele meciuri, echipa Spaniei, condusa de pe banca de Luis Enrique, avea nevoie ca partida dintre Anglia si Croatia, ultimul meci din grupa, sa se incheie la egalitate. Indiferent de rezultatul meciului din Anglia, Spania se mentinea in prima grupa valorica din Liga Natiunilor.

Meciul dintre Anglia si Croatia devenea unul de totul sau nimic. Victoria insemna castigarea grupei pentru oricare dintre combatante, in timp ce un esec era sinonim cu retrogradarea in League B. La pauza, spaniolii erau inca pe prima pozitie in grupa. In ciuda unui joc entuziasmant, englezii nu reusisera sa inscrie in poarta croata. Mai mult, dupa pauza, Kramaric reuseste sa deschida scorul in urma unei faze in care s-a distrat cu apararea Albionului. Croatii au ratat sansa sa inchida meciul, iar Southgate, selectionerul Angliei, a mutat inspirat, introducandu-l pe Lingard, care a egalat in minutul 75. Dupa o noua ratare a croatilor, Harry Kane reuseste sa marcheze golul victoriei, prin care Anglia a castigat grupa, iar Croatia a retrogradat.

,,E incredibil, niciodata n-am vazut o asemenea atmosfera pe Wembley. Am dovedit ca avem caracter, nervii tari si calmul pe care doar marile echipe il gasesc in momentele critice”, a fost declaratia lui Kane la finalul meciului.

In urma acestui rezultat, Anglia s-a calificat in semifinalele competitiei, acolo unde o asteapta Portugalia (0-0 in meciul decisiv cu Italia), Elvetia (5-2 in decisivul cu Belgia, dupa ce a fost condusa cu 2-0). Cea de-a patra semifinalista se va hotara luni, cand Olanda va juca in deplasare cu Germania. Batavilor le este suficienta o remiza pentru a castiga grupa, in cazul unui esec, in semifinale urmand sa joace campioana lumii, Franta.