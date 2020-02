Oscaruri pentru două filme în care joacă o actriță de numai 27 de ani din Alba

Filmul „Rocketman” a obținut Premiul Oscar pentru cel mai bun cântec la cea de-a 92-a gală organizată de Academia Americană de Film, la Los Angeles, pentru piesa „(I’m Gonna) Love Me Again”, interpretată de Elton John şi Bernie Taupin.

În acest film, o fantezie muzicală despre viaţa lui Elton John, joacă și Diana Alexandra Pocol, absolventă a actualului Liceu de Arte „Regina Maria” Alba Iulia și a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, o tânără cu rădăcini în Abrud, în prezent actriță la Londra.

În „Rocketman“, film regizat de Dexter Fletcher, Diana Pocol joacă rolul Mary, secretara lui Dick James, directorul casei de producţie cu care Elton John a semnat primul său contract. Un alt film în care și Diana Pocol a avut un rol pasager și care a fost premiat cu Oscar este „Judy”, dramă biografică despre actrița și cântăreața Judy Garland, producție care i-a adus vedetei Renee Zellweger Premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal.

Potrivit site-ului de specialitate imdb.com, în acest film, conjudețeana noastră, Diana Pocol, a portretizat o versiune tânără a starului Ava Gardner. lPremieră: un film sud-coreean, marele câștigător al Oscarurilor din acest an! Câștigătorii Premiilor Oscar 2020 sunt: lCel mai bun film: „Parasite”, de Bong Joon-ho; lCel mai bun regizor: Bong Joon-ho, pentru „Parasite”; lCel mai bun actor în rol principal: Joaquin Phoenix, pentru „Joker”.

lCea mai bună actriţă în rol principal: Renee Zellweger, pentru „Judy”l, lCel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt („Once Upon a Time… in Hollywood”), lCea mai bună actriţă în rol secundar: Laura Dern – „Marriage Story”, lCel mai bun film străin: „Parasite”, de Bong Joon Ho,lCel mai bun lungmetraj de animaţie: „Toy Story 4”, de Josh Cooley, lCea mai bună scenografie: Barbara Ling, Nancy Haigh – „Once upon a time… in Hollywood”, lCel mai bun scenariu adaptat: Taika Waiti – „Jojo Rabbit”, lCel mai bun scenariu original: Bong Joon Ho, Han Jin Won – „Parasite”, lCea mai bună imagine: Roger Deakins, pentru „1917”, lCel mai bun montaj: Michael McCusker şi Andrew Buckland, „Ford vs Ferrari”, lCea mai bună coloană sonoră: Hildur Guðnadóttir, pentru „Joker”, lCel mai bun cântec: Elton John şi Bernie Taupin – „(I’m Gonna) Love Me Again” din „Rocketman”, lCel mai bun montaj de sunet: Donald Sylvester, pentru „Ford vs. Ferrari”, lCel mai bun mixaj de sunet: Mark Taylor şi Stuart Wilson, pentru „1917”, lCele mai bune efecte speciale: Guillaume Rocheron, Greg Butler şi Dominic Tuohy, pentru „1917”, lCele mai bune costume: Jacqueline Durran – „Little women”, lCel mai bun machiaj: Kazu Hiro, Anne Morgan şi Vivian Baker, pentru „Bombshell”, lCel mai bun scurtmetraj animat: „Hair Love”, de Matthew A. Cherry, lCel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „The Neighbours’ Window”, de Marshall Curry, lCel mai bun lungmetraj documentar: „American Factory”, lCel mai bun scurtmetraj documentar: „Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”.

Așadar, marele câștigător al Premiilor Oscar din acest an este filmul sud-coreean „Parasite”, cu 4 statuete pentru: cel mai bun film, cel mai bun regizor – de Bong Joon-Ho, cel mai bun film străin și cel mai bun scenariu original – Bong Joon Ho, Han Jin Won. Producția „1917” a cucerit 3 Oscaruri, pentru: cea mai bună imagine: Roger Deakins, cel mai bun mixaj de sunet: Mark Taylor şi Stuart Wilson și cele mai bune efecte speciale: Guillaume Rocheron, Greg Butler şi Dominic Tuohy, iar câte două statuete au cucerit filmele „Joker”, pentru cel mai bun actor în rol principal:

Joaquin Phoenix și cea mai bună coloană sonoră: Hildur Guðnadóttir, „Ford vs Ferrari”, pentru cel mai bun montaj: Michael McCusker şi Andrew Buckland și cel mai bun montaj de sunet: Donald Sylvester, respectiv „Once upon a time in Hollywood”, pentru cel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt și cea mai bună scenografie: Barbara Ling, Nancy Haigh.

Robert GHERGU