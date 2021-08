Orban sare la gâtul lui Cîțu : „Nu poți să conduci PNL dacă nu cunoști PNL, cel de astăzi, dar mai ales cel de ieri”

Președintele PNL Ludovic Orban lansează un atac la contracandidatul său Florin Cîțu, care și-a depus astăzi oficial candidatura pentru șefia partidului. El i-a reproșat premierului că nu cunoaște istoria PNL, în condițiile în care azi a fost aniversarea a 157 de ani de la nașterea lui Ion I. C. Brătianu.

„Vă mărturisesc, am crezut, când am auzit că Florin vrea să își depună moțiunea astăzi că vrea să folosească aniversarea a 157 de ani de la nașterea lui Brătianu ca un moment simbol de lansare a candidaturii la președinție”, a spus Ludovic Orban, care a participat la la Simpozionul „Ion I. C. Brătianu – 157 de ani de la naştere”.

„L-am urmărit cu oarecare emoție că va începe discursul referindu-se la această zi astrală în care s-a născut sfinxul care a materializat visul a generații și generații de români să aibă țara lor, să trăiască în fruntariile naturale. Din păcate nu a spus nimic. Asta e, ce să faci! Nu poți să conduci PNL dacă nu cunoști PNL, cel de astăzi, dar mai ales cel de ieri și cel de alaltăieri”, a continuat Orban.