Opt mărșăluitoare din Alba Iulia, la Campionatele Naționale de iarnă | Primul concurs al anului pentru Ana Rodean, sportivă ce vizează calificarea la JO

Sâmbătă, 22 februarie, la Craiova, va avea loc Campionatul Național de marș – iarnă, pentru senori, tineret (Under 23), Under 20, Under 18, Under 16 și copii 1, masculin și feminin.

La prima competiție oficială a anului, la start sunt și 8 atleți din Cetatea Marii Uniri, de la cluburile CS Unirea Alba Iulia și LPS Alba Iulia.

Este vorba despre Ana Veronica Rodean (CS Unirea Alba Iulia/ CSU Reșița, antrenor Gabriel Avram), Mihaela Acatrinei (CS Unirea Alba Iulia/ CSU Reșița, antrenor Gabriel Avram), Georgiana Cornelia Jid (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – ce vor concura pe distanța de 20 de kilometri, la senioare (ultima va conta și în cursa de tineret), Lorena Nadine Cucereanu (LPS Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas), Elisabeta Elena Sunzuiană (LPS Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) și Alexia Hațegan (LPS Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – pe distanța de 5 kilometri rezervată junioarelor 2 (Under 18); Natalia-Amalia Pavel (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mariana Bucerzan) și Cristina-Mihaela Ciucă (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mariana Bucerzan) – la junioare 3 (Under 16), pe distanța de 3000 metri.

“Obiectivul nostru este să cucerim 5 medalii, trei la individual și alte două la echipe”, a transmis antrenorul Gabriel Avram, două dintre elevele sale, Ana Rodean și Mihaela Acatrinei, revenind recent din cantonamentul centralizat derulat în Portugalia, la Monte Gordo.

În 2019, zestrea clubului din Cetatea Marii Uniri cuprinde 9 medalii naționale, 4 de aur, 3 de argint și două de bronz, remarcându-se Ana Rodean ce a devenit în 4 rânduri campioană națională (de două ori la individual și de două ori cu echipa CS Unirea Alba Iulia), atleta vizând în acest an calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Competița reprezintă criteriul de selecție pentru definitivarea echipelor naționale în vederea participării la Campionatul Balcanic de mars, din 14 martie, din Ucraina (la Ivano-Frankivsk).