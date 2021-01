OMS despre sfârștul pandemiei: „Nu vom ajunge la imunitatea colectivă în 2021”

Soumya Swaminathan, responsabilul ştiinţific al OMS a declarat într-o conferință de presă ținută la Geneva că omenirea nu va ajunge la imunitatea colectivă în 2021. Ea a subliniat importanţa continuării aplicării măsurilor de protecţie precum distanţarea fizică, spălarea pe mâini şi purtarea măştii pentru a controla pandemia.

Conform The Guardian, Swaminathan a apreciat „progresele incredibile” făcute de oamenii de ştiinţă care au reuşit să dezvolte nu unul, ci mai multe vaccinuri sigure şi eficace împotriva noului virus în mai puţin de un an. Şi a subliniat că lupta cu pandemia „durează”.

Your browser does not support the video tag.

„Durează producţia de doze, şi nu vorbim doar de milioane, ci de miliarde”, a punctat ea, făcând apel la populaţia lumii să „aibă răbdare”.

Swaminathan a dat asigurări că vaccinurile vor ajunge în toate ţările. „Între timp, nu ttrebuie să uităm de măsurile de protecţie, care funcţionează”, a spus responsabilul ştiinţific, informează news.ro.

Potrivit acesteia, este necesar ca toate sistemele publice de sănătate să prevină răspândirea virusului „în tot acest an cel puţin”.

Sursa: bugetul.ro