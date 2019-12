Olimpia Aiud a aniversat 7 decenii de la înființarea clubului

În perioada 4-14 decembrie 2019, Clubul Sportiv Olimpia Aiud, cu sprijinul sponsorului oficial Prebet Aiud SA, a organizat o serie de evenimente, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înființarea clubului.

Clubul din municipiul Aiud a fost înființat în 1949 de către ceferiștii din localitate, împreună cu muncitorii Întreprinderii de Impregnat Traverse din Lemn (din 1966 Întreprinderea de Prefabricate din Beton, iar din 1991 SC Prebet Aiud SA) cu numele CFR Aiud (un meci încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Moții Abrud). De-a lungul timpului s-a mai numit Locomotiva Aiud, Olimpia CFR Aiud, Olimpia-Agromecanica Aiud, Olimpia-Oțelul Aiud, iar din 2004 CS Olimpia Aiud. Echipa de fotbal a activat an de an în campionatul Raional, Județean – în perioada anilor 1970-1990 fiind a doua echipă a Aiudului, după AS Metalul Aiud – echipă susținută de Întreprinderea Metalurgică din Aiud. După 1966, IPB Aiud, iar ulterior SC Prebet Aiud SA a fost sponsorul oficial al clubului, contribuind an de an cu peste 50 la sută din bugetul necesar desfășurării activității.

Astfel, programul acțiunilor a cuprins diverse activități cum ar fi “Moș Nicolae” – pentru juniorii C și D (la Terenul Sintetic Aiud), “Vine Moșul” pentru juniorii E, F și G (la Salonul Georgia), “Meciul Generațiilor” (la Sala “Agro”, urmat de masa festivă) și banchetul finalului de an, cu juniorii A și seniorii (la Club Capitol).

“Destinul a făcut ca în anul 2019 clubul să realizeze cea mai bună performanță din istorie, prin clasarea pe locul 4 pe țară la Campionatul Național Under 19 județean. După ce a câștigat titlul în Alba, Olimpia a trecut de echipa campioană din Covasna, în faza interjudețeană, cu o dublă victorie, câștigând ulterior grupa semifinală zonală, oferită Aiudului, în premieră, de Federația Română de Fotbal”, a transmis Ioan Demeter, reprezentantul “olimpicilor”, persoana ce a făcut posibil evenimentul “Olimpia Aiud – 70 de ani”.