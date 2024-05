O tânără din Alba, mamă și antreprenoare dedicată: Delicate Lace, povestea brand-ului creat de trei generații de femei. ”Am crescut printre dantele, voaluri şi cu sunetul de fundal al maşinii de cusut”

„Am crescut printre dantele, voaluri şi cu sunetul de fundal al maşinii de cusut, toate acestea datorită mamei mele, a cărei pasiune pentru frumos mi-a fost insuflată“

Absolventă a Academiei de Studii Economice (ASE) din Bucureşti, Angela Filimon a lucrat după terminarea facultăţii în domeniul hotelier şi, ulterior, a fost senior buyer în cadrul unei multinaţionale din Alba timp de 5 ani. Apoi, au venit doi copii şi pasul spre antreprenoriat. Iar Delicate Lace, brandul de lenjerie intimă lansat de Angela în 2018, duce ideea de „made-to-measure” mai aproape de trup ca niciodată, căci toate produsele realizate în atelierul din Cugir pot fi croite în funcţie de preferinţele fiecăruia în parte.

– Cum a început povestea Delicate Lace?

– Trei generații de femei au creat Delicate Lace, povestea lenjeriei care celebrează femeia, cu cele mai frumoase calități ale ei. De la bunica am moștenit puterea, dar și dorința de a trăi cât mai simplu. Mama m-a îmbrăcat cu iubire și emoție și mi-a dat aripi să visez cât pot eu de sus. Fiecare amintire din copilărie până în prezent mă leagă de arta cusutului, a creațiilor și a tiparelor siluetei feminine. Și parcă nimic nu s-a schimbat. În fiecare zi, împreună, pășim cu bucurie în atelier și ca într-un basm, totul se transformă în magie. Dantela, bumbacul organic, sunetul mașinii de cusut și dăruirea cu care lenjeria prinde contur ne fac să împachetăm bucurie și dragoste pentru orice femeie care alege să poarte Delicate Lace.

– Cu ce te ocupai înainte de proiectul Delicate Lace?

– Am lucrat ca senior buyer într-o multinațională din zonă, timp în care am început să pun bazele propriei mele afaceri, brandul de lenjerie intimă Delicate Lace. În perioada următoare am devenit mamă a doi copilași minunați și m-am ocupat de creșterea lor și de atelier.

– De ce ai ales lenjerie de corp și nu un alt tip de obiect vestimentar?

– Delicate Lace a luat naștere din dorința de a crea un concept de calitate în materie de lenjerie intimă în România, în primul rând din nevoia de a purta eu însămi lenjerie de calitate. În 2018, acest concept a prins contur și s-a transformat treptat într-o afacere de familie. Alături de mama mea creez și îmi pun în aplicare toate ideile. Împreună cu ea și cu bunica mea, am reușit să lansăm până acum 8 colecții de lenjerie intimă și costume de baie, iar fiecare dintre ele a avut un element de individualitate, propria poveste, să zic așa. Dintotdeauna am avut o pasiune pentru lenjeria intimă, astfel că nu se putea să fie alt obiect vestimentar.

– Cum au fost acești ani de la lansarea Delicate Lace?

– Sunt mândră că am avut curajul să dau naștere unui brand, care devine tot mai cunoscut, chiar dacă nu am un background antreprenorial. Provin dintr-o familie modestă, părinții mei au avut același loc de muncă timp de 40 de ani, chiar dacă aveau studii, cunoștințe foarte multe, talent cu carul, nu au îndrăznit să facă mai mult. Parcursul nu a fost foarte ușor, însă mă bucur că acumulez în fiecare zi tot mai multă experiență, învăț și dezvolt tot mai multe idei, întâlnesc oameni faini, de la care am de învățat, creez, ceea ce iubesc cel mai mult. Și toate acestea cu multă muncă, sacrificii, provocări, care m-au ajutat să fiu și mai bună și să găsesc noi căi de reușită.

– Cum vezi piața din România la lenjeria de corp?

– Mă bucur foarte mult să constat că tot mai multe persoane au început să cumpere lenjerie intimă de calitate, articole lucrate etic, local și în mare parte sustenabil. Competiția de pe piață ne face să fim tot mai buni, să lansăm lenjerii de o calitate superioară, căutând materiale foarte calitative, poate chiar sustenabile, să venim tot mai aproape în întâmpinarea nevoilor clienților, cu tot felul de servicii suplimentare și nu numai.

– Cum arată lenjeria intimă ideală din punctul tău de vedere?

– Așa cum arată și designul produselor pe care le creez, lenjeria intimă ideală este comodă, cu un design simplu, care te lasă să te miști în voie și care evidențiază liniile naturale ale corpului. Realizată din materiale de calitate, plăcute la atingere, cu un design care să reziste în timp.

– De ce ai ales numele Delicate Lace pentru proiectul tău antreprenorial?

– De fapt, înainte de Delicate Lace a existat Delicate Bijoux, un brand de bijuterii create de mine, cu mulți ani în urmă. Am vrut să leg numele de acest brand, deoarece am vrut cumva să le duc mai departe împreună. O scurtă perioadă de timp așa a și fost, însă mai apoi mi-am concentrat atenția doar pe lenjerii. Numele este format din două cuvinte în limba engleză care împreună înseamnă dantelă delicată. Delicat este adjectivul care caracterizează tot conceptul, de la modele, la materiale, la ambalaj, poze, video-uri, modele cu care lucrăm, totul. Iar dantela a fost folosită în fiecare colecție de până acum, mai mult decât atât într-una din colecțiile noastre am avut un produs pe care am aplicat dantelă realizată 100% manual, de mama și bunica mea. Ne dorim să mai lansăm astfel de produse, pentru că sunt unicat și ar fi încă un element care ne-ar diferenția față de competiție. Logo-ul l-am creat împreună cu niște foarte buni prieteni și, dacă vă uitați cu atenție, litera D este formată dintr-un ac și o ață, iar fontul ales este extrem de delicat.

– Ce îmi spui despre experiența la Imperiul Leilor? Cum și ce s-a schimbat în afacerea ta?

– A fost o experiență extraordinară, unică. Mi-a plăcut faptul că de când am intrat la casting, apoi pe platourile de filmare, toți cei din echipă au fost foarte amabili și prietenoși, iar „leii” sunt niște oameni foarte faini. Am simțit că este momentul meu. Mă bucur că am ajuns în fața unor profesioniști care au reușit în câteva minute să își dea seama despre multe și despre cum sunt eu. Am primit un feedback extrem de bun despre produsele mele, despre mine și despre tot ceea ce fac, despre tot conceptul, de la logo, la modelele alese pentru campanii. Ceea ce mă face mult mai încrezătoare. Am plecat din emisiune cu niște sfaturi foarte bune de la fiecare dintre ei, cu doi parteneri a căror viziune urmează să o aflu în curând, abia aștept. O să fructific fiecare sfat sau direcție care o să vină. Perioada de după emisiune a adus doar lucruri pozitive. A făcut brandul foarte vizibil, oamenii au prins încredere, foarte multe persoane ne-au scris și au comandat. Foarte multe persoane au distribuit postările, deveniseră virale. Foarte multe ziare au scris despre mine și brandul meu, au apărut colaborări noi, am fost premiată în cadrul unui eveniment local și lucrurile nu se vor opri aici.

– Cum este să fii mamă și antreprenor?

– Am crezut că cea mai mare provocare este aceea de a fi mamă, dar soarta m-a pus în situația în care să încerc să fiu mamă dedicată și antreprenor. Încă lucrez la rețeta care să le îmbine perfect pe cele două și am senzația că va fi un drum lung până la reușită. Probabil echilibrul se va așeza când o să mai crească un pic. Oricum, încerc în fiecare zi să fiu prezentă 100% în orice activitate fac, în timpul pe care mi-l aloc pentru ele. Implic copiii în foarte multe lucruri, activități foarte creative dedicate brandului, care sper să îi inspire și să le dezvolte imaginația. Vreau să cred că prin tot ceea ce fac îi învăț să lucreze cu pasiune pentru visul lor, oricare ar fi acela.

– Povestește-mi puțin despre ajutorul din partea mamei tale.

– Simți cu adevărat dăruirea unui părinte atunci când devii și tu unul și începi să iubești necondiționat. Abia după ce am devenit mamă am înțeles dăruirea și ajutorul necondiționat al mamei mele, care a făcut ca acest vis să devină realitate. Mereu spun că ea este cea mai importantă persoană din spatele brandului Delicate Lace. Mi-ar plăcea să pot să fac și eu la fel pentru copiii mei.

– Cu ce propuneri de cadouri vine Delicate Lace în întâmpinarea celor care caută un cadou special?

– Avem multe idei frumoase de cadouri cum ar fi o gamă variată de lenjerie intimă pentru femei și o colecție capsulă pentru bărbați, text brodat pe lenjerie intimă, seturi de lenjerie și, nu în ultimul rând, o variantă foarte la îndemână în ultimul timp este cardul cadou. Delicate Lace vine și cu alte idei inedite de cadouri, în colaborare cu branduri românești. Aducem poezia și lenjeria intimă împreună printr-un set care conține un volum de poezii în colaborare cu „Papionul Albastru”, scris de Anca Dumitrescu, „(Micro)scop pentru suflet” sau „Trup și stele” și o lenjerie intimă din modal și dantelă, un cadou format dintr-o bluză din pânză, cu accesorii la mâneci, și o lenjerie din broderie pe tul. În curând o să lansăm o nouă colaborare frumoasă, prin care ne propunem două variante inedite de cadouri pentru femei într-un moment special din viețile lor.

Cristina GANGA

