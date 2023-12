O inițiativă de lăudat! La Târgul de Crăciun al LPS Alba Iulia, aproximativ 13.000 de euro pentru modernizarea bibliotecii

O inițiativă de lăudat: la Târgul de Crăciun al LPS Alba Iulia s-au strâns aproximativ 13.000 de euro pentru modernizarea bibliotecii.

Târgul de Crăciun al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, o inițiativă de lăudat, a dus la strângerea sumei de aproximativ 13.000 de euro, fonduri care vor fi folosite la modernizarea bibliotecii.

Propriu-zis, la cele două evenimente, spectacolul “Fericire de Crăciun” de la Casa de Cultură a Studenților, respectiv târgul cu strângere de fonduri, din Sala “Nicușor Marcu”, s-au adunat în jur de 8.000 de euro, la care se mai adaugă încă 5.000 de euro de la Narada, partener în acest proiect. După modelul de succes din 2022, când s-au strâns fonduri pentru realizarea unui teren de sport acoperit, lucrările fiind în desfășurare, și în acest an Târgul de Crăciun al Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a avut un scop bine definit: crearea unei biblioteci funcționale, sub deviza “Împreună pentru școala noastră” (un proiect național ce cuprinde alte 59 de școli din țară), rezultând doi pași impresionanți pentru sprijinirea educației și a comunității școlare. Ziua de 18 decembrie a fost una de poveste, una deosebită pentru elevii și profesorii liceului, mai ales că întreaga comunitate a pus umărul la această reușită. Eforturile depuse și susținerea primită din partea partenerilor și a celor ce s-au alăturat proiectului au fost cu adevărat remarcabile.

Târgul cu produse realizate de elevi s-a dovedit o oportunitate excelentă, iar tombola cu premii speciale de la foștii elevii Nicolae Stanciu (căpitanul echipei naționale a Românei) și Andreea Fleșer (baschetbalistă la FCC Baschet UAV Arad) a creat o atmosferă plină de bucurie si entuziasm. Mai trebuie adăugate bradul “construit” din cărți, standurile cu jocuri atractive și activitățiile boboceilor din clasele primare, toate bucurându-i pe cei prezenți la târg, de la mic la mare. Sponsorii acestor două evenimente au fost: Baril Forte SRL, SC Cora Office Solution SRL, SC Storo Alba Iulia, Calae SRL, Pensiunea Casa Negrea, Salon Gabrielle, Benchea – Apartamente Alba Iulia, Cofetăria Corina, Avon, Diverta, Librăria Academica, Vinoteca Pâncota, CTC Store, SunGym Alba Iulia, Bosfor Kebab, Zocco Caffe și Cupa Nicușor Marcu.

“A fost a doua ediție a târgului «Împreună pentru școala noastră» susținut de Narada, căreia îi mulțumim! O zi în care ne-am bucurat de momente speciale alături de elevii noștri talentați, care ne-au făcut să simțim adevăratul spirit al sărbătorilor! O zi în care am demonstrat că «Este OK să facem noi!» și am învățat că împreună, elevi, părinți și profesori, putem realiza lucruri mărețe! O zi în care au fost alături de noi necondiționat sponsorii, toți profesorii, elevii, părinții și rudele care au participat la târg. Vă suntem recunoscători tuturor și ne bucurăm că am avut parte de aceste momente!”, au transmis reprezentanții LPS Alba Iulia.

