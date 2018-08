Numărul firmelor radiate a crescut, în primele şase luni din 2018, cu 1,19% – ONRC

Conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), numărul firmelor radiate a crescut, în primele şase luni din 2018, cu 1,19%, comparativ cu perioada similară din 2017, ajungând la 41.748.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 6.492 firme (cu 10,29% mai puţine faţă de primele şase luni din 2017) şi în judeţele Cluj – 1.741 (minus 12,29%), Iaşi – 1.687 (minus 4,53%) şi Timiş – 1.677 (plus 8,75%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost înregistrate în judeţele Ialomiţa – 293 (cu 13,13% mai multe faţă de perioada similară din 2017), Covasna – 303 (minus 14,89%) şi Călăraşi – 331 (minus 20,24%).

Creşterea cea mai semnificativă a numărului de radieri s-a înregistrat în judeţele Dâmboviţa, de 40,53%, Giurgiu, de 37,03% şi Botoşani, de 36,78%.

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 11.223 (plus 7,79% raportat la primele şase luni ale anului trecut), agricultură, silvicultură şi pescuit – 5,173 (plus 27,95%) şi construcţii – 3,511 (plus 8,9%).

Sursa: economica.net