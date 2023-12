Numărul companiilor care și-au suspendat activitatea, în primele zece luni ale anului 2023, în creștere. Care este situația în județul Alba

Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea, în primele zece luni ale anului 2023, în creștere. Care este situația în județul Alba

Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea, în primele zece luni ale anului 2023, în județul Alba, este de 256, înregistrând o creștere de 24.88% față de aceeași perioadă a anului 2022, arată datele Oficiului Național al Registrului Comerțului.

În primele zece luni ale anului 2023, numărul companiilor care și-au suspendat activitatea a ajuns la 12.523, înregistrând o creștere de 2,76% în comparație cu aceeași perioadă din 2022.

Bucureștiul a înregistrat cel mai mare număr de suspendări de firme în această perioadă, respectiv 1.475, în creștere cu 23,99% față de primele zece luni din 2022. Capitala este urmată de județele Cluj, cu 826 de firme suspendate (în creștere cu 41,68%), Brașov – 577 (plus 12,04%), Iași – 541 (plus 0,56%) și Bihor – 484 (plus 2,33%).

În contrast, cele mai puține suspendări au fost înregistrate în județele Giurgiu – 80 (în scădere cu 25,23% față de aceeași perioadă din 2022), Ialomița – 80 (plus 15,94%), Tulcea – 84 (minus 22,94%) și Covasna – 91 (minus 5,21%).

În ceea ce privește domeniile de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu un total de 3.062 suspendări (-11,5%), în activități profesionale, științifice și tehnice – 1.232 suspendări (plus 13,34%), și în sectorul informațiilor și comunicațiilor – 1.118 suspendări (+38,54%).

Doar în luna octombrie 2023, au fost înregistrate 1.222 de suspendări de firme, cu cele mai multe în București (133) și în județele Cluj (66), Iași (65) și Brașov (55).

Secțiune Știri sub articolul principal