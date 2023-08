Noile impozite vor face să dispară clasa de mijloc: „Se vrea și înmulțirea proștilor”

Guvernul Marcel Ciolacu este acuzat de omul de televiziune Dan Negru de faptul că vrea „înmulțirea proștilor”. Negru dă exemplu în acest sens biletele de intrare la instituțiile culturale.

„Noile impozite vor face să dispară clasa de mijloc fiindcă ăștia sunt cei mai periculoși: sunt liberi.

Dar când vezi că cresc și taxele pentru accesul in muzee sau monumente îți dai seama că se vrea și înmulțirea proștilor.

N-o spune nimeni dar crește TVA și pentru biletele de intrare in muzee, case memoriale,monumente istorice, cetați. Birul pe trecut e atac la viitor! Am fost zilele astea pe aici, cetatea Capidava, locul primei atestări a limbii române.

Pentru turiștii care oricum nu prea sunt, biletele vor fi mai scumpe cu noile impozite. Am găsit cetatea printre cai și capre. Boii și măgarii erau altundeva”, a spus Negru.

Anunțul premierului



Premierul Marcel Ciolacu susține că România trebuie să adopte măsuri dure pentru că altfel riscăm tăierea fondurilor europene. Ciolacu a spus că și-ar fi dorit ca o parte dintre aceste măsuri să fi fost luate în lunile ianuarie, februarie sau martie. ”Este pentru prima oară când un Guvern al României își asumă o astfel de abordare. Am pornit în 2019 cu o datorie publică de 39 de miliarde și am avut după 2 guvernări nefecite, am avut o guvernare bună și am ajuns la un deficit de 9,2%. Sunt multe măsuri care se iau și mi-aș fi dorit să fi fost luate atunci când existau primele semnale (…) Nu pot să nu regret că aceste măsuri nu s-au discutat din urmă cu câteva luni, încă din perioada februarie- martie. Poate că măsurile trebuiau luate mai devreme. Este foarte puțin probabil să ne încadrăm în deficitul asumat pentru anul acesta. Nu vorbim de recesiune în România, vorbim de lucruri pe care ni le-am asumat în fața Comisiei. Cel mai important este să contionuăm dialogul cu Comsiai Europeană pentru a nu se întâmpla ce-i mai rău orice stat din UE: tăierea fondurilor europene.

Eu cred că trebuie să avem un plan foarte corect și asumat. Nu este confortabil nici pentru mine, nici pentru domnul ministru. Nu caut vinovați și nici nu fac parte dintre oamenii politici care își asumă doar lucrurile bune. În schimb, cred cu tărie că toate măsurile propuse de ministrul de Finanțe sunt corect. Este timpul ca cei care merg la serviciu zeci de ani să se joace Solitaire, este timpul să caute în altă parte de lucru. Sunt peste 50 de sporuri în România. Este incredibil unde s-a ajuns!”, a spus Marcel Ciolacu.

Sursa: stiripesurse.ro