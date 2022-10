Noi REGULI pentru circulația în SENSUL GIRATORIU. Cine și cum va trebui să acorde prioritate

Repartizarea locuințelor sociale în Alba Iulia: Criteriile de atribuire, pe masa consilierilor locali

Criteriile se vor împărți în mai multe categorii: priorități conferite de lege, vechimea cererii, venitul mediu net lunar pe membru de familie, număr de copii în întreținere, condițiile de locuit pe care candidatul le are în momentul depunerii cererii și nivelul de studii și/ sau pregătire profesională.

Prioritățile conferite de lege:

persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari 8 puncte

-tinerii care au vârsta de până la 35 de ani 8 puncte

-tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani

8 puncte

invalizii și persoanele cu handicap:

a) invalizii de gradul I (orice membru din familie) 9 puncte

b) invalizii de gradul II, (orice membru din familie) 8 puncte

c) persoanele cu handicap grav (orice membru din familie) 9 puncte

d) persoanele cu handicap accentuat (orice membru din familie) 8 puncte

e) persoanele cu handicap mediu/ușor (orice membru din familie) 1 punct

– pensionarii, veteran ii și văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, victimele violenței domestice sau alte persoane sau familii îndreptățite 8 puncte

Se acordă câte un punct pentru fiecare an calendaristic care a trecut de la dta depunerii cererii.

Venitul mediu net lunar pe membru de familie:

– Venit net între 601 lei-1500 lei 10 puncte

-Venit net între 1501- 2000 lei și câștigul salarial mediu net lunar pe total economie 8 puncte

– între 2001 lei și câștigul salarial mediu net lunar pe total economie 6 puncte

-Venit net sub 600 lei 5 puncte

Număr copii în întreținere:

– 1 copil 10 puncte

– la fiecare copil peste unul se atribuie +2 puncte /copil

Condiții de locuit:

– locuiesc în baza unui contract de închiriere înregistrat la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba 10 puncte

– locuiesc în baza unui contract de comodat încheiat în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă 9 puncte

– locuiesc temporar în unități de asistență socială, locuiesc în locuințe improvizate, tolerat spațiu, persoane fără adapost 8 puncte

Nivelul de studii și/sau pregătire profesională pentru solicitant:

– cu studii superioare ( de scurtă sau lungă durată ) cu diplomă de licență 5 puncte

– cu studii liceale cu diplomă de bacalaureat 4 puncte

– studii generale – 8 clase 3 puncte

Vor exista și depunctări:

Persoanele/familia care deține mijloace de transport (autoturisme, autoutilitare, autocamioane și remorci, autobuze, microbuze) se depunctează astfel:

1.1. deține un mijloc de transport 5 puncte

1.2. mijlocul de transport deținut are capacitate peste 2000 cm c 5 puncte

1.3. mijlocul de transport deținut are vechime mai mică de 5 ani 6 puncte

Fac excepție următoarele persoane:

– persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat (solicitant sau membru din familie) -titularul cererii este din familie monoparentală.

Ctriteriile de departajare vor fi:

1) Starea sănătății soților sau a unor membrii ai familiei

2) Numărul copiilor și al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantul

3) Condițiile de locuit ale solicitanților

4) Vechimea cererii.