Nicolae Stanciu, la un pas de transferul carierei | Fotbalistul din Alba, pe lista lui Al Hilal, „Real Madrid al Asiei”

Nicolae Stanciu, internaționalul român, este la un pas de transferul carierei. Fotbalistul din Alba se regăsște pe lista lui Al Hilal, „Real Madrid al Asiei”

Albaiulianul Nicolae Stanciu este foarte aproape de cel mai important transfer din carieră. Internaționalul român se află pe lista lui Al Hilal, echipa care a câștigat de 18 ori titlul în Arabia Saudită, lider în acest moment, și care are șanse mari să triumfe și anul acesta în fața rivalei Al Nassr, grupare în atacul căreia strălucește starul Cristiano Ronaldo. Nicolae Stanciu ar putea pleca de la Damac la finalul acestui sezon, după doar un an, aflându-se în negocieri cu „Real Madrid al Asiei”. Internaționalul român are mai multe oferte, după ce a impresionat în partidele din prima ligă din Arabia Saudită și este văzut unul dintre oamenii care au pus umărul la ascensiunea formației lui Cosmin Contra- locul șase în clasament. Jucătorul român a jucat în 15 partide și a marcat de trei ori, dar a oferit și cinci pase decisive. Reprezentanții mai multor cluburi din Arabia Saudită s-au interesat de jucătorul pe care Damac l-a cumpărat în vară cu 2,5 milioane de euro de la Wuhan Three Towns, campioana Chinei.

Conform sportpesurse.ro, reprezentanții lui Al Hilal au demarat deja tratativele și vor să-l aducă pe Stanciu în echipă cu Neymar și Sergej Milinkovic-Savic. Există informații că cele două cluburi vor ajunge curând la un acord, pentru că reprezentanții lui Al Hilal își doresc să semneze actele în cel mult patru săptămâni, pentru a fi siguri că nu vor scăpa jucătorul. Totul se discută „la nivel foarte mare”, după cum a spus o sursă din anturajul căpitanului naționalei României. Salariul lui Stanciu va fi unul pe măsură. În acest moment, internaționalul român câștigă 2,4 milioane de euro pe sezon, dar dacă va semna cu Al Hilal poate ajunge la trei milioane de euro, plus anumite bonusuri. Oficialii liderului din Arabia Saudită au pus ochii pe Nicolae Stanciu încă de la meciul direct, când internaționalul român l-a învins pe portarul Bono cu un șut de la 35 de metri. A fost prima reușită din această a doua aventură a lui Stanciu din Arabia Saudită. După acel duel, un oficial de la Al Hilal l-a monitorizat la fiecare partidă pe căpitanul „tricolorilor”, om de bază și în campania de calificare la Campionatul European de Fotbal din Germania.

Sursa: sportpesurse.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI