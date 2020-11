Nelu Tătaru: Dacă e necesar, și spitalele private vor fi integrate în circuitul de tratare a pacienților COVID-19

Nelu Tătaru, a declarat joi, la Constanța, că urmează 3-4 săptămâni „grele” pentru România, în care se încearcă atingerea unui platou al infectărilor cu noul coronavirus. În acest context, oficialul a spus că, la nevoie, vor fi integrate și spitalele private în circuitul de tratare a pacienților COVID-19.

„Avem 3-4 saptamani grele, incercam sa limitam numarul infectiilor si sa ajungem la un platou. Vedem lockdown-uri in Europa (…) In masura in care vom avea un necesar de paturi, vor intra si spitalele private”, a spus ministrul.

„Suntem pe un camp de lupta. Noi gestionam partea de spital. In prespital se face transmiterea. Suntem de 8 luni pe acest front si suntem aceiasi”, a mai spus Nelu Tătaru.