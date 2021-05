Municipiul Alba Iulia, ȚINUT în scenariul roșu, deși incidența a scăzut sub trei cazuri în 10 zile. Reacția prefecturii Alba

Metodologia analizei, de către autorități, a incidenței cazurilor de COVID-19 la nivelul localităților duce la o inegalitate datorată modului în care sunt interpretate prevederile unei Hotărâri de Guvern.

S-a ajuns astfel ca un mare municipiu să fie în scenariul roşu, chiar dacă incidenţa a scăzut sub trei cazuri la mia de locuitori de zece zile, în timp ce un oraş mult mai mic a intrat în scenariul galben în prima zi în care incidenţa a fost comunicată ca fiind egală cu trei.

Situaţia particulară se întâlneşte în Alba, dar se aplică la nivelul întregii ţări după ce Guvernul a modificat regulile prin hotărârea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 13 aprilie 2021.

Astfel, municipiul Alba Iulia este tot în scenariul roşu deşi incidenţa a scăzut sub cifra trei încă din 27 aprilie 2021. Schimbarea scenariului din roşu în galben este importantă în special pentru afacerile din domeniul HORECA, care pot să deschidă restaurantele şi cafenelele la interior în limita unei capacităţi de 30 la sută. Pe de altă parte, oraşul Câmpeni a intrat începând de miercuri, 5 mai, direct în scenariul galben chiar dacă limita incidenţei de trei a fost atinsă doar în data de 4 mai.

Discrepanţa dintre cele două situaţii este evidentă. În ultimele zile, proprietari ai unor restaurante din Alba Iulia au criticat inacţiunea Instituţiei Prefectului şi au solicitat emiterea deciziei privind trecerea în scenariul galben, astfel încât să poată să deschidă afacerile lor şi în spaţiile interioare. În alte municipii mari, trecerea de la ”roşu” la ”galben” s-a făcut rapid. Astfel, la Arad şi Cluj-Napoca s-a aplicat scenariul galben la o zi după atingerea pragului de trei cazuri la mia de locuitori, în timp ce la Bucureşti decizia a fost aplicată după trei zile.

Hotărârea care a schimbat modul de calcul

Reprezentanţii Parefecturii Alba refuză luarea unei decizii şi motivează cu pevederile Hotărârii de Guvern din 13 aprilie, potrivit căreia măsurile privind diminuarea riscului se discută la 14 zile distanţă faţă de precedenta decizie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. În cazul particular al municipiului Alba Iulia, precedenta decizie privind menţinerea în scenariul roşu a fost luată în 24 aprilie, cu aplicare din 25 aprilie, ora 00.00. Chiar dacă peste două zile de la această dată, în 27 aprilie, incindenţa în Alba Iulia a scăzut sub trei şi a ajuns între timp la 2,55 cazuri la mia de locuitori, în opinia reprezentanţilor Prefecturii nu se poate lua nicio decizie până la împlinirea termenului de 14 zile, respectiv sâmbătă 9 mai 2021.

La Câmpeni s-a luat decizia de trecere în scenariul galben din prima zi în care s-a ajuns la incidenţa de trei cazuri pentru că în cazul acestui oraş a expirat şi perioada celor 14 zile de la precedenta decizie a CJSU Alba. Câmpeniul a fost menţinut în scenariul roşu în 20 aprilie, iar situaţia trebuia reanalizată după 14 zile, în 4 mai. S-a întâmplat ca exact în această zi incidenţa din acest oraş să fie egală cu trei, astfel încât CJSU Alba a schimbat scenariul de pe o zi pe alta.

Ce spune Instituţia Prefectului

”Precizăm că actul normativ prevede în mod expres acest termen de 14 zile pentru că măsurile respective, odată adoptate, să şi producă efecte şi să atingă scopul pentru care au fost dispuse, schimbările ulterioare fiind generate de o nouă analiză a factorilor de risc întocmită de specialiştii DSP la încheierea perioadei de 14 zile.

Cu privire la unele informaţii vehiculate în spaţiul public referitoare la ridicarea măsurilor stabilite că urmare a unor scăderi sub limita incidenţei de 3 cazuri/1.000 locuitori mai devreme de expirarea celor 14 zile prevăzute în normele legale în vigoare, va informăm că la nivelul Grupului de Suport Tehnic al CJSU Alba au fost luate în discuţie mai multe propuneri referitoare la modificarea prevederilor legale care reglementează aceste aspect. În acest sens, am considerat oportun inclusiv solicitaterea unor aspecte lămuritoare, încă de săptămâna trecută, atât din partea DSP Alba cât şi din partea DSU iar până în acest moment nu am primit nici un răspuns”, a transmis Instituţia Prefectului Alba marţi, 4 mai 2021.

Solicitările respective au fost transmise doar în data de 1 mai, iar cele două instituţii menţionate nu aveau cum să exprime un punct de vedere decât după perioada de vacanţă. De altfel, DSP nici nu are atribuţii în ceea ce priveşte realizarea unor analize de risc atunci când se modifică scenariul în cazul unei localităţi, ci doar atunci când se impune aplicarea carantinei sau prelungirea, respectiv ridicarea acestei măsuri.