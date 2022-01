Munca suplimentară ar putea influența vechimea pentru pensie. Ideea ce ar putea să revoluționeze sistemul de pensii în România și să scadă vârsta de pensionare

Premieră în programul Rabla și Rabla Plus 2022. Pot fi casate DOUĂ mașini iar bonusul total poate ajunge la 16.500 de lei

Începând din luna februarie a acestui an vor fi lansate programele Rabla Clasic şi şi Rabla Plus 2022, a anunțat ministrul Mediului, Tánczos Barna.

Anul acesta programul „Rabla”, începe cu schimbări importante. Valoarea voucherului pentru casarea unei mașini vechi, scade cu 1.500 de lei. Însă, șoferii au voie să aducă două rable la schimb pentru care ar putea primi în total și 16.500 de lei.

Mașinile trebuie să fie de peste 15 ani, iar autoturismul cumpărat în loc, trebuie să aibă emisii extrem de mici.

Condiția ca să casați o mașină prin programul Rabla este ca aceasta să fi fost înmatriculată în țara noastră de cel puțin 6 ani.

Vestea proastă este că voucherul pe care îl primiți în acest an este mai mic – 6.000 de lei. Dacă mașina are 15 ani, mai luați un bonus de 1.500 de lei.

Puteți însă să aduceți o rablă în plus ca să cumpărați o singură mașină. Pentru a doua mașină primiți 3.000 de lei. Dacă și aceasta are 15 ani, se adaugă un alt bonus de vechime de 1.500 de lei.

Adică, suma maximă pentru două mașini de peste 15 ani poate fi de 12.000 de lei.

Puteți primi ecobonusuri în funcție de emisiile autoturismului nou cumpărat.

Acesta poate ajunge la 4.500 de lei, dacă vă luați o mașină hibryd. Adică vehiculul cu un motor electric care se încară din mers și nu de la priză.

Tragem linie. Dacă aveți bani de mașini nepoluante și găsiți două rable foarte vechi, primiți de la stat 16.500 de lei.

Se modifică și programul Rabla Plus, prin care să vă cumpărați mașini ce pot fi încărcate la priză.

Noutatea este că în acest an sunteți obligați să casați un vehicul uzat, iar valoarea voucherelor crește.

Pentru o mașină electrică primiți 45 de mii de lei la casarea uneia vechi. Dacă este de peste 15 ani, aveți bonusul de 1.500 lei și suma poate ajunge la 46.500.

Voucherul pentru autoturismul electric poate ajunge la 48 mii lei – la casarea a două mașini.

La această sumă se adaugă și bonusurile de vechime ale rablelor. Ceea ce înseamnă o sumă maximă de 51.000 de lei reducere la mașina electrică.

Pentru cumpărarea unui autoturism electric plug-in, care are motor cu carburant, dar se poate încărca și la priză – ecotichetul este de la 20.000 de lei până la 26.000 de lei. În funcție de câte mașini casați și cât de vechi sunt.

Este puțin probabil să existe români cu două rable, care să aibă și ITP-ul valabil. Ministerul Mediului spune însă că puteți cumpăra voucherele de la proprietarii de rable.

În această formulă programul va fi implementat până în 2026. În această perioadă ministerul Mediului speră să scoată din circulație 250.000 de autoturisme înmatriculate în România în ultimii 6 ani.

Ministerul Mediului face un pariu ambițios pe o piață cu mașini vechi și foarte vechi. Dacă în 2010 vechimea medie a unui autoturism era de 8 ani, în 2021 cifra s-a dublat. Astăzi, mașina românului are în medie 17 ani.

Pe site-ul nostru, stirileprotv.ro, găsiți exemple de calcule și toate informațiile de care aveți nevoie pentru a beneficia de noile programe Rabla și Rabla Plus.

Bugetul pentru anul 2022 este cel mai mare din istoria acestui program, depăşind 1,2 miliarde de lei. Ministrul a precizat că până la finalul lunii ianuarie va fi terminată analiza pe dosarele depuse anul trecut în vederea accesării de vouchere prin cele două programe.

Programul Rabla 2022 se lansează în februarie

”Per total, au fost aprobate la finanţare în jur de 80.000 de autoturisme care au fost cumpărate deja sau vor fi cumpărate prin Rabla Clasic şi Rabla Plus. Este o creştere semnificativă faţă de anii anteriori, pentru că am suplimentat de două ori bugetul celor două programe, am ajuns la un buget de peste un miliard de lei pe anul 2021 şi contribuţia programului pentru întinerirea parcului auto a devenit şi mai importantă şi mai mare prin acest buget. În 2022 vom lansa acest program la începutul lunii februarie. Este, după mulţi ani, primul an când programul se lansează la începutul anului. (…) de asemenea, este prima dată când planificăm implementarea celor două programe pe trei ani”, a anunţat, joi, ministrul Mediului, Tánczos Barna, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Mediului a menţionat că astfel este asigurată predictibilitate şi implementarea unor politici publice astfel încât rezultatul scontat – cel al scoaterii din circulaţie a cel puţin 250.000 de autoturisme mai vechi de 15 ani, până în 2026 – să fie atins.

”Vom asigura, în 2022, cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată Rabla Clasic şi Rabla Plus şi acest buget va fi de peste 1,2 miliarde de lei. Este de asemenea, prima dată când închidem anul precedent în luna ianuarie, este prima dată când toate cererile depuse în cursul anului precedent, până la sfârşitul lunii ianuarie vor fi analizate, aprobate, cele care nu sunt complete respinse, cele care sunt complete – aprobate şi vor intra în finanţare”, a adăugat ministrul.

Tanczos a menţionat că programul a fost etapizat pe apeluri lunare de depuneri de cereri, pentru ca toţi beneficiarii să primească răspuns în cel mult o lună de la depunerea dosarelor.

Una dintre modificări constă în faptul că pentru o maşină cumpărată pot fi predate spre casare două autoturisme mai vechi de 15 ani.

Sursa: stirileprotv.ro