Moții din Apuseni și visul american: Cum au ajuns românii din Transilvania pe „tărâmul făgăduinței” în goana după aur

Încă 4 noi programe educaționale din toamnă, la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia: Pe ce domenii se axează și când încep înscrierile

Daniel Breaz, rectorul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia fost invitat la Radio Unirea FM, unde a discutat despre noile programe de studii, pregătite să primească viitorii studenți din toamnă.

Daniel Breaz a declarat: ”Niciodata nu ne-am gândit să înființăm unn program educațional doar de dragul de a exista. Studiem să vedem ce se caută pe piața muncii și ne orientam după asta.”

”Ieri am primit autorizația pentru încă două programe noi, care vor avea admiterea în toamnă. Este vorba de Asistență medicală generală și Comunicare, televiziune, media. Cele două programe au primit ieri acreditarea ACIS. Vom organiza admitere numai în luna septembrie. Tot program nou, care va avea admiterea în sesiunea de vară, cea actuală, este programul de Resurse Umane. Am readus și programul de Arheologie, care va avea admiterea în luna septembrie.

Sunt programe care aduc un plus în portofoliul programelor de licență pe care universitatea noastră le are în momentul de față. Am ajuns la numărul de 35 de programe de licență în cadrul celor 5 facultăți pe care le are Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

Dacă discutăm despre oferta de programe de masterat, orice tânăr trebuie să știe că daca a terminat un program de licență, trebuie să se înscrie și la un program de masterat. Este vorba de procesul Bologna, în care universitățile europene sunt aliniate la același standard. Pentru a avea studii superioare de lungă durată complete, este nevoie să urmeze și un program de masterat. Fie că e vorba de o facultate de 3 ani plus 2 ani de master, fie că e o facultate de 4 ani plus un an master, avem oferte pentru programe de masterat care să dubleze programele de licență.

Desigur, mai avem și școlile doctorale unde, cei ce doresc să se perfecționeze în domenii de nișă, pot să găsească în oferta universității o gamă destul de largă de școli doctorale.

Vreau să le spun celor care au terminat anul acesta, chiar și anul trecut, un program de licență, să vină să urmeze și un program de masterat. Unii au imediat oferte de loc de muncă, încă din momentul în care au terminat licența dar să nu uite că licența nu este completă fără un program de masterat.”