Monumentul Unirii, Palatul Principilor și Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina, iluminate în culoarea albastră de Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului

Monumentul Unirii, Palatul Principilor și Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina vor fi iluminate marți seara în culoarea albastră, de Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului.

Ziua de 2 aprilie a fost declarată Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, fiind evidențiată anual la nivel mondial, cu scopul de a promova înțelegerea autismului și de a crește nivelul de conștientizare a publicului larg privind nevoile sociale ale persoanelor cu autism și ale familiilor acestora.

Campania din acest an, organizată de Direcția de Asistență Socială a Primăriei Alba Iulia, Spitalul Județean de Urgență Alba și A.C.A.S., are loc în fața Monumentului Unirii și are ca scop informarea și conștientizarea:

– profesioniștilor din sănătate şi educaţie despre problematica autismului și metodele de management al pacienților cu autism;

– părinților în general, părinților și aparținătorilor pacienților cu autism asupra posibilităților de diagnosticare, tratament și cu privire la realizarea deplină a drepturilor persoanelor cu autism.

În această seară, Monumentul Unirii, Palatul Principilor și Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina vor fi iluminate în culoarea albastră.

