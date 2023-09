Modernizarea podului Ferdinand, peste râul Arieș, în orașul Câmpeni: Undă verde din partea APM Alba pentru realizarea proiectului

APM Alba a dat undă verde proiectului „Pod 1 pe str. Izvoarelor peste raul Aries in orasul Campeni, jud. Alba”, solicitat de către primăria Câmpeni.

Podul existent, Ferdinand, este un pod metalic, se afla in intravilanul orasului Campeni si asigura legatura dintre str.Izvoarele di DN 75 prin traversarea râului Aries. Podul existent, Ferdinand, a depasit durata de exploatare si nu corespunde cerintelor actuale, fapt sesizat de administratia locala care a limitat accesul peste acesta numai pentru vehiculele care ajung pana la greutatea de max. 2,5 to.

Traficul auto, cu limitare de tonaj, si cel pietonal , peste râul Aries, intre DN 75 si str. Izvoarele , in prezent este asigurat de un pod metalic cu o singura deschidere ( L- 40,8 m) avand schema static de grinda cu zabrele simplu rezemata, cu cale jos.

Scopul lucrarii este realizarea unui pod nou peste r. Aries , in amonte de amplasamentul podului existent, in vederea asigurarii traversarii cursului de apa in conditii de siguranta. Obiectivul va asigura doar legatura auto ( podul nou nu va avea trotuare) dinspre str. Izvoarele si DN 75 , precum si va asigura o ruta alternativa pentru iesirea din oras spre directia localitatilor Bistra si Abrud ( DN 74).

Modul de fundare va fi direct pe un pat din balast. Se vor realiza ziduri din beton armat pentru racordarea podului cu zidurile de sprijin existente. Asigurarea semnalizarii zonelor periculoase pe timp de zi sau de noapte. Asigurarea capacitatilor de colectare a apelor meteorice si a modului de colectare si canalizare a apelor meteorice. Pentru imbunatatirea conditiilor de curgere se va calibra albia existenta.

Se vor realiza rampe pe pod in vederea racordarii cu DN 75 si strada Izvoarele.

Podul nou va avea urmatoarele caracteristici :

Coordonatele Stereo 70 sunt :

Catacteristici constructive: Lungime totala pod – 37,6 m; Lungime totala arc – 34,414 m; Deschidere de calcul – 32,9 m; Distanta dintre fetele interioare ale arcelor metalice – 9 m; Latime parte carosabila – 2×3,5 m; Latime spatii pentru montare parapete metalice directionale – 2×1,00 m; Debit de calcul Q1%- 550,00 mc/s; Cota intrados – 548,30 md M; NA 1 % – 547,274mdM; Inaltime de libera trecere – 1,03 m.

Pentru drenarea apelor de infiltratii din spatele elevatiilor se vor executa cunete din beton si drenuri din piatra bruta, iar apele se vor drena prin barcacane din tuburi PVC Dn 110 mm. Apele colectate vor fi descarcate obligatoriu direct in r. Aries. Avand in vedere ca pe malul drept exista un zid de sprijin din beton aflat in administrarea ABA Mures , acesta se va mentine, iar culeea C2 se va executa in spatele zidului de sprijin existent .

Infrastructura podului:

Infrastructura va fi alcătuită din două culei fundate direct, cu blocuri de fundare din beton armat, din două trepte. Pentru asigurarea razelor de racordare cu drumul naţional DN75, la culeea C1 se va executa bancheta cuzineţilor în consolă. La culeea C1 se vor realiza 2 ziduri întoarse.

Fundaţia culeii C2 se va realiza cu 2 trepte.

Elevaţiile culeelor vor fi alcătuite din beton armat, având înălţimile h = 4,30 m (culeea C1), respectiv 3,75 m (culeea C2) şi lăţimile de 1,70 m (culeea C1), respectiv 1,70 m (culeea C2). Pe banchetele de rezemare ale culeelor se vor dispune cuzineţi din beton armat pe care se vor amplasa aparatele de reazem.

Pentru drenarea apelor de infiltraţii din spatele elevaţiilor, se vor executa cunete din beton şi drenuri din piatră bruta, iar apele se vor drena prin barcacane din tuburi PVC Dn 110 mm. Apele colectate vor fi descărcate obligatoriu direct în r. Arieş.

Având în vedere faptul că pe malul drept există un zid de sprijin din beton aflat în administrarea A.B.A. Mureş, acesta se va menţine, iar culeea C2 se va executa în spatele zidului de sprijin existent.

Suprastructura podului : va fi alcatuita din 2 arce metalice cu tiranti metalici verticali, avand lungimea totala de 34,414 m si inaltimea la cheie de 6,46 m. Arcele si grinzile tirant aferente acestora vor avea sectiuni metalice dasetate. Legatura pe vertical intre arce si grinzile tirant va fi asigurata de tiranti verticali de tip bara, dispusi cate 6 la fiecare arc in parte, la distante de 4,786 m. Arcele metalice vor fi alcatuite fiecare din 4 subansamble ( tronsoane) avand lungimile prevazute in Avizul GA precizat in prezenta.

Racordarea cu drumurile adiacente si cu terasamentele: in plan, pe malul stâng al r. Arieş (partea cu drumul naţional DN75) racordarea se va realiza cu raze de racordare R1 = 7,00 m, iar pe malul drept (partea cu str. Izvoarelor) racordarea se va realiza cu raze de racordare R2 = 6,00 m şi R3 = 9,00 m. În profil longitudinal, drumul naţional DN75 va rămâne la cota existentă in prezent, iar pe malul celălalt strada Izvoarelor se va ridica cu 0,18 m.

Pe malul stâng, pe partea dinspre amonte, parapetul metalic se va prelungi pe racordare cu 10 m, iar pe partea dinspre aval cu 12 m.

Pe malul drept, pe partea dinspre amonte parapetul se va prelungi cu 18 m, iar pe partea dinspre aval cu 38 m.

În ceea ce priveşte racordarea cu terasamentele, în spatele culeelor se vor dispune plăci de racordare din beton armat.

Pe malul stâng (drumul naţional DN75) în partea dinspre amonte, zidul de sprijin se va demola parţial, iar între zidul existent pe drumul naţional DN75 şi culeea podului nou se va executa o aripă nouă din beton armat, pe lungimea de 5,85 m, iar pe partea dinspre aval se vor executa aceleaşi lucrări de demolare a zidului existent şi reconstruire aripă nouă din beton armat, pe lungimea de 8,75 m.