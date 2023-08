Modernizarea drumurilor din comuna Blandiana și realizarea sistemului individual de colectare a apelor: Undă verde din partea APM Alba

APM Alba a dat undă verde pentru modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Blandiana, în satele Acmariu și Blandiana și realizarea sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate în comuna Blandiana, în satele Acmariu, Blandiana și Răcătău.

Modernizare infrastructură rutieră în comuna Blandiana, în satele Acmariu și Blandiana

Amplasamentul studiat este un tronson de drum comunal DC 63, strazi , DC57 in lungime de 4882 m ocupand o suprafata de 20189 mp, aflata in domeniul public al comunei Blandiana intravilan si extravilan.

Prezentul proiect se referă la următoarele tipuri de lucrări:

I. Lucrări de drum: lucrări de terasamente, structură rutieră, acostamente;

Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii:

– lungimea traseului amenajat: 4 006 m

– lăţimea părţii carosabile: 2,75 … 4,00m;

– lăţimea acostamentelor: 0,375 … 0,50 m;

– lăţimea platformei: 3,75 … 5,00m;

– panta transversală parte carosabilă: 2,5%

– panta transversală acostamente: 4%

Structura părţii carosabile va fi următoarea: 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică tip E.B. 16 rul 50/70; 5 cm strat de legătură din mixtură asfaltică tip E.B. 22,4 leg 50/70; 20 cm strat superior de fundaţie din piatră spartă de carieră; 25 cm strat inferior de fundaţie din balast; 10 cm strat de formă din nisip;

S-au proiectat platforme de încrucişare, cu lăţimea de 2,50 m, lungimea de 15 m şi pene de racordare cu lungimea de 10 m.

II. Lucrări pentru asigurarea scurgerii şi evacuării apelor de suprafaţă: şanţuri de pământ, rigole de acostament, podeţe;

Evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabilă se va efectua prin realizarea profilului transversal cu panta de 2,5%. Pentru asigurarea continuităţii scurgerii apelor, în profil longitudinal au fost prevăzute rigole cu secţiune neprotejată pe una sau pe ambele părţi ale drumului. Continuitate scurgerii apelor pluviale este asigurată prin construirea unor podeţe tubulare cu diametre de 600mm şi a unor podeţe dalate tip D4.

Se vor realiza lucrări de sprijiniri de maluri la râu din gabioane.

Se propune realizarea a 3 poduri noi după cum urmează:

Pod 1 la km 0+010 pe drumul comunal dc 57 (strada 2) peste râul Stânisoara, în localitatea Acmariu

Suprastructura va fi alcatuită dintr-o singură deschidere (1×8 m), în sens transversal podului fiind dispuse 9 grinzi monobloc precomprimate de tip “T intors”, cu armătura preîntinsă, având lungimea de L=8 m şi înălţimea h=0,42 m.

Podul nu va avea trotuare, iar carosabilul, în lăţime totală de 5 m (2×2,50 m), va fi delimitat stânga-dreapta de parapete metalice mixte, zincate.

Pantele transversale pe pod vor fi de 2% dinspre ax înspre longrinele marginale din beton armat care susţin parapetele metalice, iar panta longitudinală a podului va fi de 2,40%. Podul nu are oblicitate şi nici guri de scurgere, apele pluviale fiind drenate prin casiurile din beton de la capătul acestuia.

Gabaritul podului în sens transversal va fi: 2×2,50 m+2×0,62 m = 6,24 m.

Lungimea totală a podului: L tot = 8,60 m.

Infrastructura

Culeele vor fi fundate direct, prin intermediul blocurilor de fundare din beton simplu C25/30. Elevaţiile se vor executa din beton armat C30/37. În spatele culeelor se vor executa cunete din beton armat şi drenuri din zidărie uscată din piatră brută învelite în geotextil, iar apele de infiltraţie vor fi evacuate prin barbacane din tuburi PVC, O 110 mm.

Racordarea cu terasamentele

În vederea racordării cu terasamentele, în spatele culeelor se vor executa plăci de racordare din beton armat C25/30. La unul din capete (cel spre care se coboară cu panta longitudinala de 2.4% se vor executa casiuri din beton pentru preluarea apelor pluviale).

Albia si apărările de maluri: în amonte (la zona de confluenţă a torenţilor) pe ambele maluri pe câte 10 m lungime se vor executa apărări de tip ziduri de sprijin din beton armat, iar la nivelul albiei, pe direcţiile torenţilor (sub forma unor şanţuri betonate) albia se va perea cu beton C30/37 aşezat pe un strat de balast de 10 cm grosime.

În aval de pod, pe malul drept pe lungimea de 10 m şi pe malul stâng pe lungimea de 20 m se vor executa apărări de maluri de tip zid de sprijin din beton armat similare celor din amonte.

Sub pod şi pe 10 m aval albia râului Stânişoara se va amenaja sub forma de cuvă cu pereu din beton C30/37 în grosime de 20 cm turnat peste un strat de balast în grosime de 10 cm. Pereerea la extremităţile amonte şi aval va fi încadrată de pinteni din beton C25/30 încastraţi în albie.

Pe partea dinspre aval, după terminarea amenajării albiei prin pereere, pe încă 10 m în lungul albiei se vor dispune la nivelul talvegului acesteia saltele din gabioane în grosime de 50 cm. La ambele capete ale apărărilor de maluri dinspre amonte şi la capătul apărării de mal drept aval se vor executa pentru racordare prismuri din anrocamente pentru a evita spălarea apărărilor de maluri în spatele acestora.

În spatele apărărilor de maluri se vor executa cunete din beton şi drenuri din piatră brută învelite în geotextil.

De asemenea la capătul pereerii cu beton înspre amonte se vor dispune pe talveg saltele din gabioane. La partea superioară a apărărilor de maluri din beton se vor dispune parapete metalice mixte pentru siguranţa traficului auto, acestea susţinând rambleul din corpul drumului.

Panta longitudinală a amenajării la nivelul talvegului va fi de 3%.

Pod 2, la km 0+188 pe drumul comunal DC 57 (strada 2) peste Valea Acmariului (necadastrat), în localitatea Acmariu

Suprastructura va fi alcatuită dintr-o singură deschidere(1x6m), în sens transversal podului, fiind dispuse 11 grinzi monobloc precomprimate de tip “T intors”, cu armătura preîntinsă, având lungimea de L=6 m şi înălţimea h=0,42 m. Oblicitatea podului este de 60°.

Între grinzile joantive se va turna un beton simplu C35/45, iar peste acestea se va turna placa de suprabetonare din beton armat C35/45, peste placa se va aşterne hidroizolaţia de 1 cm grosime, protecţia hidroizolaţiei din BA8 în grosime de 3 cm şi straturile rutiere 4 cm BAP 16+ 4 cm MAS16.

Partea carosabilă are o dimensiune atipică (2×3,40 m) tocmai pentru a se putea încadra în plan pe pod străzile adiacente cu razele lor de curbură, fiind delimitată stânga-dreapta de parapete metalice mixte(zincate).

Podul este convertit în profil transversal cu panta unică de 2,5%, în faţa longrinelor înspre carosabil s-au dispus borduri prefabricate din beton armat, panta longitudinală a podului va fi de 4,60%. Podul nu are guri de scurgere, apele pluviale fiind drenate prin casiurile din beton de la capătul acestuia.

Gabaritul podului în sens transversal va fi: 2×3,40 m+2×0,62 m = 8,04 m.

Lungimea totală a podului: L tot = 6,60 m.

Infrastructura

Culeele vor fi fundate direct, prin intermediul blocurilor de fundare din beton simplu C25/30. Elevaţiile se vor executa din beton armat C30/37. În spatele culeelor se vor executa cunete din beton armat şi drenuri din zidărie uscată din piatră brută învelite în geotextil, iar apele de infiltraţie vor fi evacuate prin barbacane din tuburi PVC, O 110 mm.

Racordarea cu terasamentele

În vederea racordării cu terasamentele, în spatele culeelor se vor executa plăci de racordare din beton armat C25/30. La unul din capete (cel spre care se coboara cu panta longitudinală de 4,6% se vor executa casiuri din beton pentru preluarea apelor pluviale).

Albia si apărările de maluri: înspre amonte pe malul stâng pe 12,40 m şi pe malul drept pe 15 m se vor executa apărări de maluri de tip zid de sprijin din beton armat.

În aval de pod, pe malul drept pe lungimea de 15 m şi pe malul stâng pe lungimea de 13,20 m se vor executa apărări de maluri de tip zid de sprijin din beton armat similare celor din amonte.

Sub pod şi pe cate 10 m amonte şi aval de acesta, albia Văii Acmariu se va amenaja sub forma de cuvă cu pereu din beton C30/37 în grosime de 20 cm turnat peste un strat de balast în grosime de 10 cm. Pereerea la extremităţile amonte şi aval va fi încadrată de pinteni din beton C25/30 încastraţi în albie.

După terminarea amenajării albiei prin pereere, pe încă 5 m în lungul albiei amonte respectiv aval se vor dispune la nivelul talvegului saltele din gabioane în grosime de 50 cm. La ambele capete ale apărărilor de maluri dinspre amonte respectiv aval se vor executa pentru racordare prismuri din anrocamente pentru a evita spălarea apărărilor de maluri în spatele acestora.

Panta longitudinală a amenajării la nivelul talvegului va fi de 3,71%.

Pod 3 la km 0+00 la intersecţia dintre drumul comunal DC 63 si strada 1, peste râul Blandiana în localitatea Blandiana

Suprastructura va fi alcatuită dintr-o singura deschidere (1×14 m), în sens transversal podului fiind dispuse 5 grinzi monobloc precomprimate de tip “I”, cu armatura preîntinsă, având lungimea de L=14 m şi înălţimea h=0,72 m.

Peste grinzile joantive se va turna placa de suprabetonare din beton armat C35/45, peste placă se va aşterne hidroizolaţia de 1 cm grosime, protecţia hidroizolaţiei din BA8 în grosime de 3 cm şi straturile rutiere 4 cm BAP 16+ 4 cm MAS16.

Podul nu va avea trotuare, iar carosabilul în lăţime totală de 5 m (2×2,50 m) va fi delimitat stânga-dreapta de parapete metalice mixte, zincate.

Pantele transversale pe pod vor fi de 2% dinspre ax înspre longrinele marginale din beton armat care susţin parapetele metalice, iar panta longitudinală a podului va fi “in doua ape” de la mijloc înspre capete.Podul nu are oblicitate şi nici guri de scurgere, apele p luviale fiind drenate prin casiurile din beton de la capetele acestuia.

Gabaritul podului în sens transversal va fi: 2×2,50 m+2×0,62 m = 6,24 m.

Lungimea totală a podului(incluzand şi zidurile întoarse): L tot = 16,20 m.

Infrastructura

Culeele vor fi fundate direct, prin intermediul blocurilor de fundare din beton simplu C25/30. Elevaţiile se vor executa din beton armat C30/37. În spatele culeelor se vor executa cunete din beton armat şi drenuri din zidărie uscată din piatră brută învelite în geotextil, iar apele de infiltraţie vor fi evacuate prin barbacane din tuburi PVC, O 110 mm.

Racordarea cu terasamentele

În vederea racordării cu terasamentele, în spatele culeelor se vor executa plăci de racordare din beton armat C25/30. La ambele capete ale podului se vor executa casiuri din beton pentru drenarea apelor pluviale.

Albia si apărările de maluri: amonte şi aval pe ambele maluri, pe lungimi de câte 5 m se vor executa apărări de maluri din gabioane iar la capetele acestora se vor dispune prismuri din anrocamente cu greutate G>200 kg/anrocament.

În secţiune transversală apărările de maluri din gabioane vor avea înălţimea de 2,50 m ( câte 3 gabioane dispuse prin retragere unul peste calălalt) iar la baza lor şi sub acestea se vor dispune saltele din gabioane de dimensiuni 3,50×0,50 m.

De asemenea, saltelele de gabioane de dimensiuni 2,00×0,50 m sunt dispuse şi sub pod în faţa culeelor pentru protecţia rostului elevaţie-fundaţie împotriva afuierilor.

Realizarea sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate în comuna Blandiana, în satele Acmariu, Blandiana și Răcătău

Apele uzate menajere evacuate din instalaţiile sanitare interioare preluate de sistemul individual adecvat de colectare si epurare a apelor uzate sunt trecute printr-un separator de grasimi si apoi colectate in bazine vidanjabile cu V=5mc,

Structura terenului se va reface la terminarea lucrărilor, funcţie de tipul existent la execuţia lucrărilor.

Racordurile de la construcţii se vor realiza din ţevi din PVC, cu 0 min = 160 mm avand o lungime de 14625 m si un numar de 530 racorduri

Colectoarele de canalizare vor fi pozate la o adâncime corespunzătoare cerinţei pentru asigurarea pantei necesare pentru a transporta gravitaţional apele uzate către SIA prevăzute precum si de evitarea pericolului de îngheţ.

Conductele se vor poza in şanţuri, pe un pat de pozare din nisip compactat de 10 cm.

Peste generatoarea superioara a acestora se va pune in opera un strat de nisip de 10 cm, care se va compacta manual. Pana la cota superioara a şanţului, deasupra stratului de nisip se vor realiza umpluturi cu balast (in zonele carosabile), respectiv cu pământ (in zonele verzi). Pământul in exces se va evacua in locaţia indicat de către Beneficiar.

Conductele utilizate pentru execuţia colectorului de canalizare, vor fi din PVC-KG cu îmbinare etanşa, ele având următoarele caracteristici:

diametrul exterior: De 160 mm;

clasa de rigiditate: SN 8;

viteza minima a apei uzate menaje> 0,70 m/sec ^ viteza maxima a apei uzate menaje < 5,0 m/sec

gradul de umplere a=0,7 pentru colectoarele de canalizare a apelor uzate din sistemul separativ, pentru 0<450mm

panta minima constructive de pozare a conductelor din canalul collector PVC-4%

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei sunt :

– Amenajare alei de acces si spatii verzi .