Modernizarea drumului comunal DC41, din Berghin: A primit undă verde din partea APM Alba

Primii pași pentru construcția ansamblului de locuințe sociale din cartierul Gheorghe Șincai din Alba Iulia: Licitația de peste 5 milioane de lei, lansată în SEAP

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat recent o licitație în SEAP, pentru „Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, execuția lucrărilor, procurarea și montarea utilajelor și echipamentelor, procurarea și furnizarea unei părţi din dotări”, pentru construcția unui ansamblu de locuințe sociale, în cartierul Gheorghe Șincai, din Alba Iulia. Valoarea totală estimată a investiției este de 5.678.471.42 de lei.



Prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2014-2023, in cadrul municipiului Alba Iulia, au fost identificate patru zone marginalizate, cuprinzând mai multe comunităţi pentru care se doresc diferinte intervenţii prin intermediul programelor operaţionale precum POCU 2014-2020 sau POR 2014-2020. Una din cele patru zone (zona 4) este zona in care se propune realizarea proiectului.

Zona 4- Zona este reprezentată de cartierul Lumea Nouă, situat în N-E oraşului, în vecinătatea unei zone industriale. Locuinţele improvizate, condiţiile insalubre şi familiile dezorganizate şi numeroase din această zonă ne arată o paletă foarte largă de nevoi socio-economice.

Condiţiile precare de locuire şi supra-aglomerarea ne arată nevoia de intervenţie pentru a asigura condiţii decente de locuire.

Prezenţa multor familii monoparentale, în care predomină dezorganizarea, relaţiile tensionate din comunitate, precum şi lipsa şcolarizării şi a locurilor de muncă sunt legate de nevoia de servicii de informare, consiliere şi orientare.

Lipsa locurilor de muncă, pregătirea educaţională şi calificarea profesională deficitare relevă necesitatea unor programe de calificare profesională pentru adulţi şi a prevenirii/corectării fenomenului de abandon şcolar (copiii nu sunt trimişi la şcoală pentru că nu există resurse financiare).

Totodată în contextul acumulării unui număr mare de solicitări pentru asigurarea unor spatii locative pentru cei defavorizaţi si totodată din necesitatea asigurării unor locuinţe decente pentru cei care trăiesc in condiţii insalubre, s-a decis ca fiind necesara demararea unei investiţii care sa rezolve aceste probleme.

În anul 2018, a fost identificat un teren aflat in proprietatea Municipiului Alba Iulia, in suprafaţa de 5.000mp aflat in intravilanul localităţii cu condiţii favorabile dezvoltării unui ansamblu de locuinţe colective si individuale cu funcţiuni complementare. In vederea demarării investiţiei a fost întocmit un plan urbanistic zonal, aprobat prin HCL 180/07.05.2018, care reglementează condiţiile de construire in vederea unei bune funcţionari a viitorului ansamblu rezidenţial si relationarea acestuia cu vecinătăţile si contextul general al zonei.

Prin Planul Urbanistic zonal au fost propuse:

• 7 construcţii cu regim de inaltime P+2 avand destinaţia de locuinţe colective;

• 12 locuinţe individuale in regim cuplat sau semicolectiv;

• Teren de sport

• Spaţiu urban polarizator pentru minicartier (zone comerciale, ateliere nepoluante)

Sunt luate in calcul trei variante constructive:

• Varianta 1 – realizarea unor locuinţe modulare, realizate din containere;

• Varianta 2 – realizarea unei structuri metalice cu închideri perimetrale din panouri de tip sandwich și plansee mixte din metal si beton;

• Varianta 3 – realizarea unei structuri din zidărie portanță.

Fiecare din cele trei variante sunt compuse din trei obiecte, obiectul 1 si obiectul doi fiind considerate cele doua imobile de locuinţe colective, iar obiectul 3 reprezintă amenajările exterioare si asigurarea utilităţilor. Se ia in considerare etapizarea investiţiei, motiv pentru care, pentru fiecare obiect se va prezenta cate un deviz general si grafic de realizare a investiţiei.

Etapele de realizare a investiţiei:

• etapa I – Bloc nr.l

• etapa II – Bloc nr.2

• etapa III – Asigurarea utilităţilor şi amenajări exterioare