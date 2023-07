Modernizarea drumului comunal DC135 din comuna Scărișoara: Licitația de peste 7.000.000 de lei, lansată în SEAP

O ceartă între două femei din Alba a dus la o bătaie în toată regula: Cum s-a terminat scandalul

Două femei din Alba au scăpat de un proces pentru lovire sau alte violențe, după ce procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș au cerut renunțarea la urmărirea penală.

În data de 23 mai 2022, magistrații Judecătoriei Sebeș au admis cererea procurorilor, iar motivarea instanței a fost făcută publică pe portalul rejust.ro.

La data de 13.04.2022, în jurul orei 17.00, suspecta-persoană vătămată, pe fondul unor discuții contradictorii cu suspecta, a lovit-o cu o piatră în zona piciorului drept, după care a împins-o înspre un gard, cauzându-i leziuni corporale vindecabile în 3-4 zile de îngrijiri medicale. Tot cu acea ocazie, suspecta i-a pus mâna în gât persoanei vătămate şi i-a adresat amenințări cu acte de violență.

Judecǎtorul de camerǎ preliminarǎ constatǎ cǎ modalitatea de comitere a faptei nu are un grad de pericol social ridicat, având în vedere împrejurările cauzei, modalitatea de comitere, precum şi că urmarea produsă nu a fost deosebită. Totodată, se are în vedere că inculpata nu are antecedente penale, a recunoscut fapta şi a colaborat cu organele judiciare.

Astfel, în mod corect s-a reţinut că nu există interes public în urmărirea faptei având în vedere conținutul faptei și ȋmprejurǎrile concrete de sǎvȃrșire a acesteia, modul și mijloacele utilizate, scopul urmǎrit, urmǎrile produse sau care s-ar fi putut produce prin sǎvȃrșirea infracțiunii, existența unei disproporții vǎdite ȋntre cheltuielile pe care le-ar implica desfǎșurarea procesului penal și gravitatea urmǎrilor produse sau care s-ar fi putut produce prin sǎvȃrșirea infracțiunii, precum și atitudinea procesualǎ sincerǎ a inculpatului.

Hotărârea este definitivă.