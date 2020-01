Mircea Trifu, consilier local ANA: „Voi fi în continuare luptătorul tuturor albaiulienilor cu „răul public”

Într-o postare pe o rețea de socializare, consilierul local din partea Acțiunii Naționale Alba, Mircea Trifu face o retrospectivă politică a ultimilor 10 ani în Alba Iulia, făcând o paralelă între această perioadă și anii regimului comunist.

„Înapoi în 2009..

Într-o seară de toamnă târzie, a anului 2009, o coloană de manifestanți, desprinsă parcă din filmele lui Sergiu Nicolaescu,mărșăluia în tăcere pe toate străzile principale din oraș..Erau îmbrăcați în șube de culoare portocalie și vânau cu privirea puținii trecători care erau pe stradă.Spun puținii trecători pentru că molima pedelistă infestase atât de mult orașul încât erau mai puțini cetățeni decât pedeliști..

Alba Iulia intrase, practic, în cea mai întunecată perioadă, similară anilor 50′, una în care urma să domine frica față de regimul lui Băsescu

De la directorul spitalului până la portarul unei școli generale,toți, erau obligați să aibă carnet portocaliu..

A nu fi băsist, în vremurile alea la Alba Iulia, era similar cu falimentul sau să rămâi fără loc de muncă..

Am fost atât de revoltat în acea perioadă că mi-am lăsat baltă propria afacere, am înființat o revistă și un site, în care zilnic am combătut neregulile făcute de acești politruci.Repercusiunile au venit imediat și după ce majoritatea celor care plăteau reclamă, în publicația ce apărea gratuit, au fost amenințați de conducerea P.D.L. să renunțe,a fost necesar să mă limitez la susținerea din bani proprii a sitului albaiulianul

Așa am intrat în viața publică a orașului Alba Iulia.

Când aceștia, pedeliștii, au pierdut puterea totală, prin 2012, a început o perioadă de zvârcolire în mai multe etape..După combinația eșuată, avându-l lider pe M.R.U., gașca pedelistă a lui Hava, Blaga, Boc și Falcă, s-a reorientat spre a-l atrage pe Atanasiu într-una din cele mai spectaculoase metamorfoze politice, respectiv travestirea P.D.L.-ului în P.N.L. și debarcarea lui Crin Antonescu..

Practic, într-o noapte, ” șmecherii” au redevenit stindardul luptei cu P.S.D.-ul..

Lucrurile s-au întâmplat identic ca și în 89′ doar că moartea prin împușcare a fost înlocuită cu arestarea..

După ce și-au înlăturat Iliescul lor, adică pe Băsescu, au pus mâna pe justiție și au început procesul pentru revenirea la puterea totală..

Toată această perioadă, 2016-2019, nu a reprezentat altceva decât lupta pedeliștilor pentru revenirea la conducerea absolută..

Bieții români au fost atrași să-și consume energiile în zeci de mitinguri, în lupte regizate cu jandarmii, în cozi interminabile, crezând cu naivitate câ o fac pentru o Românie mai bună..

Șmecherii au inventat partide noi, prin intermediul cărora au manipulat și aspirat convingerile oamenilor de bună credință, au plătit indivizi care s-au isterizat 5 ani la posturile TV despe cum devorează P.S.D.-ul Țara..Strategia a funcționat perfect pentru că în sudul României, dar mai ales în București P.S.D.-ul, P.D.L.-ul din regat sau invers, deținea puterea absolută..La ce porcării făceau pesediștii în București și în sudul țării a fost ușor să fie credibile isteriile lui Rareș Bogdan..

Revenind la Alba Iulia vă spun doar 3 lucruri..

1. Ne-am întors în 2009 din punct de vedere politic

2. Se vor năpusti înapoi pe scaunele de conducere ale instituțiilor toți pedeliștii, singurul criteriu fiind apartenența politică sau gradul de rudenie cu unul din liderii politici

3. Vă puteți baza în continuare pe lupta mea cu sistemul lor nociv fie că sunteți simpatizanții mei sau nu..

Voi fi în continuare luptătorul tuturor albaiulienilor cu ” răul public”, a scris Mircea Trifu