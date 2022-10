Mircea Hava de Centenarul Încoronării: Alba Iulia este dovada supremă a legăturii dintre Casa Regală și români

Astăzi se împlinesc 100 de ani de la încoronarea, la Alba Iulia, a regelui Ferdinand și a reginei Maria, ca suverani ai României Mari. Cu această ocazie, fostul edil albaiulian Mircea Hava, a transmis un mesaj în care scoate în evidență legătura dintre Casa Regală și Cetatea Marii Uniri.

Încerc să rămân cum am fost, întotdeauna. Simplu. Mă număr printre milioanele de români, din generațiile care au împlinit și au fost parte din acest Centenar al Regalității, la fel ca din cel al Unității României.

Am trăit o bună parte din viață în vremuri în care trecutul ne-a fost impus, ni s-a picurat în minte, zeci de ani, ce merită și ce nu, care ne sunt valorile, cine contează și cine poate fi exclus sau scuzat din istoria noastră. Și nu vreau ca prin asta să mă plasez într-o lecție pe care toți am învățat-o, ci doar să vă asigur că sunt recunoscător pentru restul anilor în care, fără a mă pretinde monarhist, am avut șansa de a avea de câteva ori, aproape de mine, personificarea adevăratelor virtuți ale istoriei noastre, pe Majestatea Sa Regele Mihai I al României. Omul din primele ore ale României, tutorele legitimității noastre ca stat, simbolul unei familii regale căreia devotamentul i-a fost “răsplătit” cu o abdicare și zeci de ani de negare.

Ca mulți alții, n-am avut o expresie decisivă față de ideea de monarhie. Am avut, în schimb, sentimentul că acestui om i-aș fi răspuns prezent oricărei chemări în numele țării. Și, din acest motiv, nu mi-am imaginat niciodată o altă opțiune pentru Alba Iulia decât Cetatea care onorează Regalitatea și statura morală a Majestății Sale. Am fost convinși de faptul că Alba Iulia este dovada supremă a legăturii dintre Casa Regală și români, iar asta va rămâne în dimensiunea spirituală a Celeilalte Capitale – MEREU, nu doar o zi pe an.

Este, și azi, datoria mea de a fi acasă de Centenarul Regalității, de a pune egal între respectul față de trecut, grija pentru prezent și tot ceea ce trebuie să conteze și în viitor. Ne vedem în Cetate, dragi români!