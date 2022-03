Ministrul Sănătății despre reintroducerea restricțiilor: Va exista o discuție în momentul în care jumătate din paturile de la ATI vor fi ocupate

Europarlamentarul Victor Negrescu și subprefectul Corneliu Mureșan au dăruit mobilier școlar elevilor din Alba

Europarlamentarul Victor Negrescu și subprefectul Corneliu Mureșan au donat bănci și măsuțe școlare unităților de învățământ din comunele Gârbova și Întregalde, în cadrul unei acțiuni sociale desfășurată la finalul săptămânii trecute.

”Continuăm să sprijinim educația. Sunt bucuros că am reușit să îi facem fericiți pe copiii din comunele Gârbova și Întregalde, județul Alba, oferindu-le mobilier școlar cu ajutorul partenerilor noștri. O infrastructură educațională mai bună este doar o parte a soluției. Școlile din mediul rural au nevoie de sprijin suplimentar, în mod constant”, a scris Victor Negrescu pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, subprefectul Corneliu Mureșan, a subliniat că acțiunea are scopul de a sprijini demersurile începute de primarii gospodari din aceste comune.

„Alături de elevii din mediul rural! Bucuria de a dărui este, în nenumărate rânduri, mai mare decât cea de a primi. Astăzi am fost trup și suflet alături de elevii din comunele Gârbova (de Sebeș) și Întregalde cărora, sper, am reușit să le fac ziua mai bună și să contribui, cu puțin, la creșterea dispoziției lor de a asculta și învăța. Împreună cu eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al comisiei pentru educație din Parlamentul European, am oferit instituțiilor de învățământ din aceste comune mobilier școlar bun, bănci și măsuțe de calitate. Acțiunea noastră are scopul de a sprijini demersurile începute de primarii gospodari din aceste comune, dar și de a susține, de această dată cu mijloace materiale, educația din mediul rural de la nivelul județului nostru. În calitate de consilier județean am inițiat proiecte ce au avut scopul de a spori calitatea actului educațional și de a îmbunătăți infrastructura școlară. Mă bucur că am posibilitatea, într-un fel sau altul, să continui demersurile de sprijinire a educației. Cred, cu tărie, că fiecare elev, indiferent de zona în care trăiește, trebuie să beneficieze de condiții adecvate de învățare, iar parteneriatul dintre elevi-părinți-profesori și comunitate trebuie să fie mereu activ”, a transmis Corneliu Mureșan.

Cei doi reprezentanți ai PSD Alba au mai derulat, în cadrul unor campanii sociale și de informare, acțiuni de sprijinire a elevilor și unităților de învățământ din județul nostru. De asemenea, activități constructive în școli vor mai avea loc în perioada următoare.