Ministrul Muncii: Pensionarii vom primi în curând deciziile de recalculare a pensiilor

Marius Budăi, ministrul Muncii, a declarat că pensionarii vom primi în următoarele săptămâni deciziile de recalculare a pensiilor, potrivit noii legi.

„Se aşteaptă recalcularea celor câteva milioane de pensii, după ce legea va fi adoptată. Pe de cealaltă parte, sunt recalculările pe grupele de muncă, acum, în acest moment au intrat deja dosarele în recalculare, mă refer la grupele de muncă… În acest moment am implementat softul 100%. Am făcut şi o parte din simulări. Am trecut la ultima etapă a simulărilor pe toată ţara, am avut judeţe pilot, am extins la naţional. Cât de curând trecem în oficial. Asigur pensionarii că în câteva săptâmâni vom începe să emitem decizii. Sper, la final de martie pentru a nu crea aşteptări foarte mari. Mai bine să fie mai devreme decât să spunem un termen pe care să nu îl putem respecta, dar clar sunt mulţumit, softul este implementat şi activitatea continuă”, a spus Marius Budăi.

Noua lege a pensiilor a fost adoptată în 2018 de Parlament şi aşteaptă decizia Curţii Constituţionale. În data de 27 februarie CCR trebuie să ia o hotărâre în privinţa proiectului de lege, ale cărui prevederi se vor aplica din septembrie 2021.

Sursa: adevarul.ro