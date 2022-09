Ministrul Energiei afirmă că pentru aproape 50% dintre români facturile la energie vor fi de DOAR 37 de lei!

Cum va funcționa transportul elevilor la școală și cine va suporta cheltuielile: Ce spune ministrul Educației

Luni, 5 septembrie, odată cu începerea noului an școlar 2022-2023, Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a explicat cum va funcționa transportul elevilor la școală și cine va suporta cheltuielile.

„Cred că am reuşit să ajungem la un numitor comun, în aşa fel încât transportul să fie asigurat într-o manieră partajată între autorităţile locale, care au regiile de transport, şi Ministerul Educaţiei – probabil 50% Ministerul Educației şi 50% autorităţile locale. Atunci când un elev merge la şcoală în localitatea de domiciliu, are nevoie de transport local. Atunci când un elev merge la şcoală într-o altă localitate decât cea de domiciliu, are nevoie de decontul navetei care poate să fie intrajudețean – dacă domiciliul şi şcoala sunt în acelaşi judeţ – sau interjudeţean, dacă sunt în judeţe diferite.

Dacă nu există disponibilitatea de asumare de către alte instituţii ale statului român, va asuma Ministerul Educaţiei decontarea tuturor cheltuielilor de navetă într-o manieră care să fie asigurătoare, oricare ar fi evoluţiile, precum am văzut la prețul carburanţilor”, a spus Sorin Cîmpeanu, la TVR Info.

Sursa: dcnews.ro