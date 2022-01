Ministrul Educației: Sub nicio formă nu susțin trecerea tuturor școlilor în online

Aproximativ 27.000 de elevi infectați cu Covid în doar 7 zile. Ministrul Educației: Următoarele două săptămâni vor fi grele pentru toată lumea

Tulpina Omicron a noului coronavirus a infectat în ultimele șapte zile 27.000 de elevi, iar părinții primesc continuu informări despre colegi ai copiilor sau profesori care s-au îmbolnăvit. În fața acestei situații, ministrul educației spune, la Digi24, că școlile rămân deschise, dar sunt păreri, inclusiv medicale, care contestă principiul după care se decide trecerea la școala online, și anume gradul de ocupare a paturilor COVID din spitale.

În timp ce 108 scoli trec la ore online, prima școală care a fost închisă din cauza numărului mare de infectări se pregătește să revină la cursuri în clasă, în câteva zile. Directorul Colegiului „I. L. Caragiale” din Capitală se teme însă că școala nu va rezista prea mult deschisă, mai ales că se confruntă în continuare cu un val de infectări în rândul elevilor.

„Teama mea este că dacă se vor păstra aceste reglementări, peste o săptămână, mai mult ca sigur vom fi din nou online. Vedem cu toții că suntem pe un trend ascendent. Mă aștept ca ce s-a întâmplat săptămâna trecută să se întâmple în săptămâna de școală, pentru că reglementările, așa cum sunt ele acum, prevăd ca într-un interval de 7 zile, dacă într-o clasă sunt 3 cazuri, clasa aceea se închide. Iar numărul crește”, a declarat duminică seara la Digi24 Andreea Bondea, directoarea Colegiului „I.L. Caragiale”.

Rata de răspândire a variantei Omicron este extrem de mare, mai ales în rândul copiilor.

Sorin Cîmpeanu: Clujul va intra cu siguranță de săptămâna viitoare în online

El se teme că perioada următoare va fi dificilă. Școlile din Cluj, cel puțin, vor ajunge probabil să treacă toate online.

„Va trebui să înțelegem că următoarele două săptămâni, dincolo de subiectul școlii, vor fi săptămâni grele pentru toată lumea. Regula se va păstra: atunci când un județ va depăși 75 la sută (grad de ocupare în spitale) joi, următoarea săptămână va fi în online”, a spus ministrul educației.

„La Cluj într-adevăr avem cea mai mare rată de ocupare a acestor paturi, iar dacă se păstrează acest trend de creştere, Clujul va intra cu siguranţă de săptămâna viitoare în online cu toate şcolile şi grădiniţele. Asta este regula. Este legătura cu paturile destinate pacienţilor COVID, nu cu paturile de ATI”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul educației: Ministerul Sănătății are competențe de a decide. Eu n-am susținut niciodată trecerea tuturor școlilor online

El a menționat că a discutat chiar de două ori, duminică, cu ministrul sănătății și de fiecare dată concluzia a fost clară, că există reguli și trebuie respectate: la 75 la sută grad de ocupare, școlile și grădinițele trec în online și se revine la formatul fizic când gradul de ocupare a paturilor pentru bolnavii COVID scade la 70 la sută. „Eu nu am competențe sanitare și epidemiologice”, a punctat ministrul Sorin Cîmpeanu.

El a arătat că Franţa de două săptămâni nu mai suspendă cursurile la confirmarea a trei cazuri într-o şcoală, ci elevii bolnavi sunt izolaţi.

„Aş vrea să vă reamintesc un singur lucru. Uitaţi-vă la state precum Franţa, care a funcţionat luni de zile cu regula la trei cazuri apărute într-o clasă se suspendă prezenţa fizică în acea clasă. De două săptămâni a renunţat la această regulă. E vorba de o ţară care are 400.000 de infectări zilnic. În Franţa, dacă apar cinci, şase, şapte, opt, zece cazuri de copii infectaţi, acei copii infectaţi rămân izolaţi şi şcoala merge mai departe”, a mai declarat ministrul Educaţiei.

Întrebat dacă se pune problema unei relaxări în ceea ce priveşte păstrarea şcolilor deschise, Sorin Cîmpeanu a răspuns: „Nu e vorba de o relaxare care să privească numai şcolile. Atunci când estimezi că 60 la sută din populaţia UE – alţii estimează mai mult, alţii spun că într-un an de zile cu toţii, sută la sută, vom trece prin această boală – trebuie să iei măsuri adecvate, nu este atât o problemă sanitară, cât este o problemă economică şi socială”.

Sorin Cîmpeanu a mai afirmat că unii sunt nostalgici după regulile primului semestru, deşi atunci le-au criticat.

„Nu am susţinut niciodată trecerea tuturor şcolilor în online. Mai mult decât atât, văd acum că sunt nostalgici după regulile primul semestru. În primul semestru tot aceeaşi critici spuneau că nu are nicio legătură rata de infectare din localitate cu funcţionarea şcolii, spuneau că nu are nicio legătură rata de vaccinare a personalului din învăţământ cu funcţionarea şcolii. Acum înţeleg că nu e bine nici cu legătura cu paturile destinate pacienţilor COVID. E bine să îi lăsam pe cei în măsură să se pronunţe să o facă şi şcoala să meargă mai departe. Noi încercăm să ne asigurăm prin teste, prin măşti, prin toate regulile sanitare care trebuie respectate, că diminuăm cât mai puţin acest risc, care nu va putea fi eliminat”, a conchis ministrul Cîmpeanu.

Sursa: digi24.ro