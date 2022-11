Miezul de nucă din Alba, la mare căutare în Europa: O fabrică din Ciugud procesează 7.000 tone anual

Achiziție de soft-uri și programe, pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale, la Universitatea 1 Decembrie 1918. Licitația de peste 400.000 de lei, lansată în SEAP

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziție în cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D si a corpului H a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia”. Valoarea totală estimată este de 436027,16 lei, fără TVA.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea si îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie,precum şi a procesului educaţional propriu zis la nivelul UAB, cu efecte directe pozitive semnificative asupra nivelului educaţiei terţiare în primul rând la nivelul Regiunii Centru, a regiunilor de dezvoltare Nord – Vest, Vest si Sud – Vest, dar şi la nivel naţional şi chiar internaţional, nivel menit sa duca la creşterea accesibilităţii ocupationale in regiunile de dezvoltare menţionate dar si pe plan naţional si internaţional, contribuind totodată la imbunatatirea generala a nivelului de trai a populaţiei din regiunile menţionate, precum si a situaţiei economico – sociale de ansamblu.

Obiectivele specifice

1. Extinderea suprafeţei destinate exclusiv spatiilor de invatamant din cadrul corpului D cu 417,76 mp până la sfârşitul perioadei de implementare, menite sa acopere intr-o mai buna măsură necesităţile educaţionale de ordin practic ale unui număr de 191 studenţi si masteranzi/an la capacitate nominala de utilizare, din cadrul specializării Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (ECTS) si Administrarea Afacerilor in Comerţ, Turism si Servicii (AACTS).

2. Dotarea integrala a spaţiului educaţional multidisciplinar avand o suprafaţa totala de 3.090 mp „Centru de invatamant si cercetare multidisciplinara, reabilitarea corpului H al Universităţii 1 Decembrie Alba Iulia ” cu echipamente adaptate cerinţelor de formare in acord cu piaţa muncii, până la sfârşitul perioadei de implementare;

3. Susţinerea activităţilor educaţionale destinate promovării a cel puţin 2 doua domenii de specializare inteligenta conform Strategiei de Competitivitate 2014- 2020/ Strategiei de Dezvoltare Economică 2020 în întreaga perioada de implementare si de monitorizare a proiectului;

4. Dezvoltarea acordurilor de colaborare strategice cu alte entitati (instituţii, agenţi economici, agenţii locale si naţionale si altele) pentru susţinerea organizării de manifestări ştiinţifice, activitati comune de educaţie, consiliere si orientare in cariera, transfer tehnologic,precum si alte forme de colaborare directa, menite sa asigurare un cadru instituţional eficient si stabil pe termen mediu si lung, cu scopul facilitării realizării obiectivului general si al obiectivelor specifice ale proiectului.

Extinderea suprafeţei totale destinate exclusiv spatiilor de invatamant de la 5.708,7 m.p. utilizate in prezent la 9.216,46 m.p. respectiv cu 417,76 mp in cadrul corpului D (extindere propriu-zisa) si cu 3.090 mp m.p. in cadrul Corpului H (prin dotare).

Fata de situaţia actuala, in care nu exista niciun fel de dotări educaţionale in cadrul Corpului H si nici nu sunt asigurate resurse de finanţare adecvate pentru întregul obiect, proiectul propune dotarea integrala a spaţiului educaţional multidisciplinar avand o suprafaţa totala de 3.090 mp ” Centru de invatamant si cercetare multidisciplinara. Reabilitarea corpului *H* al Universităţii 1 Decembrie Alba Iulia” cu echipamente/dotari educaţionale

Produse solicitate

LOT 1 – Soft-uri simulări de afaceri si piaţa

E-marketing simulation game – 30 bucăți

Soft simulări de afaceri – 10 bucăți

Soft simulări de afaceri 2 – 30 bucăți

Soft simulări marketing – 30 bucăți

LOT 2 – Soft Statistica Produse

E-views Base License 5 Concurrent Use License Pack-Academic Volume – O bucată

LOT 3 – Sistem de traducere simultana

Sistem de traducere simultană 3 interpreţi şi 50 de delegaţi – O bucată

LOT 4 – Sistem de videoconferinta si suport pentru predare online

Cisco TelePresence SX20+Server+Software – O bucată

Software telefonie IP+Server+Router+Controller+Telefon IP+Sofware acess call center – O bucată

LOT 5 – Standuri electrice si electronice

Kit stocare energie – O bucată

Stand de acţionari electrice – 2 bucăți

Set instruire semnale si sisteme – 2 bucăți

Kit electric multimodal de mobilitate urbana – o bucată

Valoarea estimată a loturilor

LOT 1 – Soft-uri simulări de afaceri si piaţa – 34.354,70 de lei

LOT 2 – Soft Statistica – 11.694,00 de lei

LOT 3 – Sistem de traducere simultana – 74.821,54 de lei

LOT 4 – Sistem de videoconferinta si suport pentru predare online – 68.938,04 de lei

LOT 5 – Standuri electrice si electronice – 151.118,13 de lei

LOT 6 – Kit electric multimodal de mobilitate urbana – 95.100,75 de lei