Miercuri, 26 februarie: Lansare de volume pe tema unirii, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Muzeul Național al Unirii va fi gazda unui eveniment care are ca scop lansarea a trei volume. Printre invitații prezenți se va număra dr. Dragoș Ursu sau dr. Valer Moga. Evenimentul va avea și susținerea Consiliului Județean Alba

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia lansează miercuri, 26 februarie 2020, ora 12.00, la Sala Unirii, trei volume: Pictura interbelică a Sălii Unirii. Recuperare. Restaurare. Reîntregire, autori I. Muntean și Ioana Ursu, The Paris Peace Conference (1919-1920) and Its Aftermath. Settlemenst, Problems and Perceptions, Ed. by Sorin Arhire și Tudor Roșu și Dicționarul personalităților Unirii, coord. Dragoș Ursu și Tudor Roșu.

În cadrul lansării vor lua cuvântul: Dr. Gabriela Mircea, dr. Dragoș Ursu și dr. Valer Moga.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.