Metalurgistul Cugir, tot în căutări de apărător central | Și „roș-albaștrii”, reunire în 15 iulie

Și Metalurgistul Cugir a prevăzut începerea pregătirilor pentru luni, 15 iulie, cu toate că la un moment dat antrenorul Lucian Itu luase în calcul data de 8 iulie. După cel mai modest sezon din ultimii 11 ani, respectiv de la promovarea în Liga 3, gruparea „roș-albaștrilor” caută de zor în această perioadă precompetițională să acopere un post deficitar, respectiv acela de fundaș central. Asta întrucât, Sebastian Itu (18 ani) are opțiunea să continue la Gloria Bistrița-Năsăud, unde fusese împrumutat în ultima jumătate de an. În consecință, Metalurgistul Cugir este descoperită total în zona centrală a defensivei și încă nu a reușit să bifeze vreun transfer, urmând ca la reunire să fie câțiva tineri din 2006, în probe. La capitolul plecări figurează 5 nume: Ad. Coman (din timpul campionatului), Dohotariu, Vl. Popa, Cîrloanță și portarul Csapo (deși ultimul mai are contract cu Metalurgistul). În linii mari a fost stabilit și programul jocurilor de verificare, fiind fixate întâlniri cu CSM Deva, ACS Mediaș, CSU Alba Iulia, CSC Ghiroda și Giarmata Vii. Primul joc oficial al noului sezon va fi miercuri, 31 iulie, în turul întâi al Cupei României

