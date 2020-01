Mesaje de Sfântul Valentin. Ce SMS-uri şi declaraţii de dragoste puteţi trimite persoanei iubite

Ziua Îndrăgostiţilor, una dintre cele mai moderne sărbători este în fiecare an celebrată în data de 14 a lunii februarie, iar pentru a-i aduce „fluturi” în stomac persoanei iubite vă prezentăm o serie de mesaje şi declaraţii de dragoste, pe care le puteţi trimite.

Cele mai frumoase mesaje de dragoste și declarații de iubire scrise vreodată, te vor ajuta să îți surprinzi persoana iubită în momente pline de romantism. Orice gest de dragoste trebuie însoțit de un mesaj care să mențină sau să aprindă flacăra iubirii. Am pregătit o serie de mesaje de valentine’s day și mesaje de Dragobete. Aceste mesaje de ziua îndrăgostiților te pot ajuta să îți dezvălui sentimentele față de persoana iubită.

De Ziua Îndrăgostiţilor vreau să ne reamintim toate momentele frumoase pe care le-am petrecut împreună şi clipele de fericire ce le-am trăit alături, când iubirea parcă ne dădea aripi. Simt că lângă tine viaţa mea a căpătat un sens mult mai profund.

Tu eşti jumătatea care mă completează, iubirea mea, fără tine n-aş mai fi eu, cel de acum. Până să te întâlnesc, simţeam un gol interior, parcă îmi lipsea ceva vital. Dar acum că te am pe tine, acel sentiment a dispărut de parca nici n-ar fi existat vreodată.

Aş vrea ca nu doar Ziua Îndrăgostiţilor să fie o sărbătoare a dragostei noastre, ci fiecare zi să fie o sărbătoare închinată iubirii…

Cu toată dragostea….

Tu ai făcut ca singurătatea care îmi umplea zilele să plece o dată pentru totdeauna. Mi-ai adus în schimb linişte interioară, un sentiment de bine şi multă, multă iubire şi fericire…

Pentru noi, aş vrea ca fiecare zi să fie o sărbătoare a dragostei… Dar de ce spun “aş vrea”… chiar este aşa…

Cu toata dragostea din lume…

Îţi trimit acest mesaj ca să-ţi reamintească de o promisiune pe care ţi-am făcut-o cu mult timp în urma, şi anume, că te voi iubi mereu. Sper ca în anii ce urmează să mă ajuţi, ca şi până acum, să-mi ţin promisiunea.

Nu trebuie decât sa continui sa fii persoana minunată care eşti.

Al tău pentru totdeauna…

A trecut mult timp de când ţi-am dăruit inima mea şi dragostea mea pentru tine nu a scăzut în niciun fel, ci dimpotrivă. Cu fiecare an, cu fiecare zi a îndrăgostiţilor, cu fiecare clipă ce trece, simt că te iubesc tot mai mult.

Aceasta zi speciala e un motiv în plus să îţi spun că toata viaţa mea, toate gândurile mele, toate trăirile mele, ţi le dedic ţie.

La mulţi ani de Sfântul Valentin!

A ta pentru totdeauna…

As dori ca Ziua Îndrăgostiţilor sa-ti fie plina de cat mai multa dragoste! Si aşa va fi, daca acest lucru nu depinde decât de mine. Deşi te cunosc de putina vreme, pot spune ca m-am îndrăgostit de tine din prima clipa in care te-am văzut. Fiinţa mea e plina de fiinţa ta. Viaţa mea de dinainte îmi apare aşa de schimbata fata de cea pe care o trăiesc acum…

Ah, cat mi-as dori ca aceasta stare de euforie sa nu treacă… Te iubesc!

Cu multa dragoste de Sfântul Valentin…

De când mi-ai apărut in cale, viaţa îmi pare mai frumoasa, lumea îmi pare mai bună, pentru ca tu exişti…

Tu eşti singura care îmi cunoaşte cea mai intimă dorinţă şi tu eşti singura care mi le îndeplineşte pe toate. Vreau ca astăzi, de Ziua Îndrăgostiţilor, să te invit la o sărbătoare pentru noi doi…

La mulţi ani, prinţesa inimii mele!

In fiecare zi mă trezesc luminat de dragostea pe care ti-o port, in fiecare zi mă simt copleşit de iubirea ta pentru mine… Lumea îmi pare atât de minunata când tu surâzi…

Îmi pare ca-ti vad chipul si-ti aud vocea la tot pasul, atunci când nu-mi eşti alături. Pentru ca de fapt, tu eşti mereu cu mine, in visurile si in inima mea… Te iubesc!

La mulţi ani de Sfântul Valentin!

Poate pentru alţii dragostea este suferinţă şi nefericire, dar eu nu simt asta deloc. Pentru ca dragostea ta mă face atât de fericita, cum nu credeam ca voi fi vreodată… Lumea e un loc mai bun cu tine alături.

Tu eşti cel pe care îl iubesc, si cel care îmi doresc sa mă iubească mereu…

A ta pentru tot restul vieţii…

Pentru că azi este Sfântul Valentin vreau să-ţi reamintesc – poate că nu fac prea des lucrul ăsta – cât de mult te iubesc.

Tu îmi dai sentimentul ca lucrurile sunt aşa cum ar trebui să fie. Tu ai trezit în mine o forţă cu care as putea muta munţii din loc, daca mi-ai cere acest lucru.

Alături de tine simt ca pot înfrunta orice, iubire, pentru că tu îmi eşti aproape… Şi sper să îmi fii alături mereu…

Happy Valentine!