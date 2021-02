Mesaje de Dragobete, ziua îndrăgostiților la români. Texte cu declarații de iubire

Mesaje de Dragobete • Mesaje ziua îndrăgostiților la români • Mesaje de dragoste • Urări, felicitări și texte cu declarații de iubire romantice care pot fi trimis prin SMS de Dragobete

Cele mai frumoase mesaje pentru a ne arăta dragostea sunt chiar cele pe care le compunem din suflet, însă, uneori, pur și simplu ne lipsește inspirația. Așa că, pentru cei mai puțin inspirați, următoarele mesaje ar putea fi o bună sursă de inspirație pentru a arăta persoanei iubite cât de mult ținem la ea.

Persoana iubită se va bucura întotdeauna să primească mesaje de dragoste. Acestea sunt un semn al faptului că ne gândim la ea, mai ales în clipele în care nu ne este alături. Totuși, mesaje de dragoste putem trimite și atunci când suntem aproape unul de celălalt, doar pentru a ne exprima sentimentele.

Mesaje de dragoste pentru ea

Tot ce-i frumos se iubeşte, tot ce se iubeşte e frumos. Eşti atât de frumoasă pentru ca eşti atât de iubită şi îti promit că aşa vei fi mereu.

Ochii tăi sunt făcuţi să cucerească, trupul tău e făcut să trezească dorinţele. Toată fiinţa ta e încântătoare şi eu sunt cel mai norocos bărbat, căci sunt iubit de tine.

Aştept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze şi să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezeşte de dimineaţa!

Eu n-am fost în stare să-ţi scriu nici măcar o poezie de dragoste, dar asta nu înseamnă că nu exista dragoste în inima mea cât să inspire toţi poeţii dintr-o carte. Unii ştiu să scrie frumos, unii ştiu să cânte frumos, unii sunt pur şi simplu frumoşi, eu sunt doar un îndrăgostit disperat după tine.

Cel mai bogat bărbat te-ar acoperi cu cadouri, cel mai frumos bărbat te-ar purta printre staruri, cel mai inteligent bărbat…nici nu pot sa îmi dau seama ce-ar face un astfel de bărbat pentru tine, iar eu, eu sunt doar cel mai îndrăgostit dintre bărbaţi şi acesta este darul meu.

Dacă aș fi de gheață ai vedea cu ochii tăi cum mă topesc când îmi zâmbești, dar bine că nu sunt pentru că altfel m-aș fi topit deja!

Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să mă lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea raza să fie vocea ta ce mă trezește de dimineață! Te iubesc ca-n prima zi, când raze de soare aurii, cădeau ușor purtate de vânt, asupra noastră pe Pământ.

Te iubesc, te voi iubi și chiar dacă soarta ne va despărți, iubirea noastră va sta acolo sus scrisă într-o stea!

Am doi ochi care vor să te vadă, am două mâini ce vor să te îmbrățișeze, am două buze ce vor să te sărute și o singură inimă ce bate numai pentru tine!

Draga mea, tu ești soarele meu în fiecare dimineață. Ador să te văd când zâmbești, ador să te văd cum râzi, ador să te văd fericit alături de mine. Te iubesc!

Mesaje de dragoste pentru el

Ești cel mai drag și cel mai iubit om din lume. Când ești plecat pentru mult timp, lumea devine neinteresantă, iar când ești cu mine, nu există nicio persoană mai fericită pe această lume.

Ești aerul pe care îl respir și fără de care nu pot trăi nici măcar o secundă. Te iubesc din ce în ce mai mult!

Cu fiecare secundă care trece, te iubesc mai mult. Cu fiecare zi care trece, te doresc mai mult. Cu fiecare săptămâna care trece, te ador mai mult. Cu fiecare luna care trece, pur și simplu te venerez!

Dragostea – Toată viața am auzit despre ea, am citit despre ea, am visat la ea, am plâns după ea. Acum, lângă tine, am găsit-o!

Există 4 etape către fericire: 1.eu 2.tu 3. inimile noastre 4.noi doi împreună. Te iubesc!

Ești comoara vieții mele, ești minunea pe care am întâlnit-o întâmplător și care m-a făcut fericită. Te iubesc enorm! O zi poate începe făra un mesaj de dragoste de la mine către tine, dar nu poate începe fără ca eu să mă gândesc la tine. Vezi? Tocmai m-am gandit.

Poţi să spui ‘te iubesc’ într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viața? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra, dar fără să-ţi dai seama ca pentru mine tu eşti viaţa.

Iubesc palmele tale mari, iubesc braţele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt… iubesc fiinţa ta toată.

Iubitule, te iubesc mai sus de sus şi mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile şi sub toate stelele universului.

Nu mi-am imaginat vreodată că un bărbat poate fi atât de îndrăgostit și atât de fermecător. Ești minunat și te iubesc mai mult decât îți poți imagina.

Mesaje de iubire

Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamană că te iubesc? Dacă vreau sa fiu numai cu tine singuri într-o pădure înseamnă că te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?

Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Eşti lumina ochilor mei, fără tine nu aş mai vedea. Eşti oxigenul meu, fără tine nu aş respira. Eşti viaţa mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.

Nimeni nu i-a învățat pe pești să înoate, pe câini să latre sau pe fluturi să zboare – asta e natural și firesc – așa e viața. Exact la fel, nimeni nu m-a învățat să mă gândesc la tine cu dragoste. Așa e viața !

Dragostea este ca războiul. Totul este permis; este ușor de început, dar greu de dus la bun sfârșit și mai ales, imposibil de uitat.

Dacă îmi pierd buzele, te sărut cu ochii, dacă îmi pierd ochii, te sărut cu inima, iar dacă îmi pierd inima, sigur o găsesc la tine. Te iubesc!

Eşti un trandafir crescut în inima mea. Promit să devin apă, aer, pământ ca să nu te ofileşti, dar tu promiţi să înfloreşti doar pentru mine? Te iubesc !

Te iubesc mai mult decât îmi iubesc propria viață! Când suntem împreună nimic nu poate sta în calea noastră. Noi doi suntem un întreg! Te iubesc!

Dacă norii varsă lacrimi şi iubirea n-a trecut, poate mai apare o şansă să pornim de la început.

Dacă aș avea o floare pentru fiecare dată în care mă gândesc la tine, aș fi proprietarul celei mari grădini din lume.

Nu doar că mi-ai intrat în cap și mă gândesc tot timpul la tine. Mi-ai intrat și la suflet și nu te pot uita.

Dacă e să trăiești 100 de ani, vreau ca eu să trăiesc 100 de ani minus o zi, pentru a nu trăi nici măcar o zi fără tine.

Mesaje de dragoste lungi

Unele lucruri le facem zilnic, unele de două-trei ori pe săptămână, unele o data pe an, unele nu le-am făcut niciodată. Aş vrea atâtea să-ţi dăruiesc, atâtea lucruri aş vrea să-ţi arăt sau să le facem împreună…! Dacă ar fi posibil mi-aş dori să mă multiplic în mai multi bărbaţi identici şi să avem împreună grija de tine. Totuşi, nu sunt sigur că te-ar bucura prea mult o astfel de posibilitate şi înţeleg de ce. Chiar şi eu singur sunt uneori prea mult, dar vreau să-ţi mărturisesc că eşti atât de minunata încât nu m-aş sătura nici de o sută ca tine.

Te iubesc aşa de mult încât inima mea bate odată pentru tine şi odată pentru mine. Mă gândesc mereu la strălucirea ta, uneori cred ca Dumnezeu a vrut să-şi arate măiestria când te-a creat. Atingerile tale suave sunt asemeni atingerii unei picături de rouă pe petala unui trandafir în flacăra iubirii. Iubesc, iubesc, iubesc… e totuşi omenesc!

Tu eşti seara cu ochii umezi de seninul stelelor, ce tremură uşor şi atât de dureros în mine când şoaptele mele ţi se dăruiesc. Tu eşti un ochi deschis spre întunericul sufletului meu, sub pleoapa căruia se zbat zborurile însângerate ale viselor. Nu pleca, mai vreau să te privesc, vreau să te culeg şoaptă cu şoaptă, lumină cu lumină, tristeţe cu tristeţe. Nu pleca, mi-e sete de privirile tale, ascunzând cerul în fiecare mângâiere cu care mă îmbrăţişează. Te iubesc draga mea, te iubesc cum iubesc soarele, te iubesc cum iubesc luna şi marea. TU eşti pentru mine roua dimineţii ce se varsă peste ochii mei trezindu-mă din somnul singurătăţii. Te iubesc!

Mi-aș dori să te trezești într-o dimineață și să te ia un dor, un dor care doare, să te ia dorul de mine, să fiu singurul lucru la care te gândești. Să îți amintești de mine și de vremurile bune, să îți fie dor să mă strângi în brațe, să râzi cu mine, să mă ții de mână, să îți fie dor chiar și de degetele mele care îți pătrundeau prin păr. Vreau doar să înțelegi cum se simte dorul pe care eu mereu îl simt, vreau doar să înțelegi ce simț când îți spun că mi-e dor de tine, vreau doar să mă crezi, să crezi că mie chiar îmi e dor.

Mesaje de dragoste când ești departe

Îmi lipsești la fiecare bătaie a inimii, la fiecare clipire, în fiecare secundă și în fiecare moment al zilei!

Tu ești soarele din dimineața mea, tu ești luna din noaptea mea, tu ești ritmul care bate în inima mea! Mi-e dor de tine și nu pot să stau departe de tine! Când tu ești departe nu simt decât o tristețe imensă care îmi sfâșie sufletul. Inima mea te cere și te vrea din nou. Mi-e dor de tine…

Mi-e dor să te strâng în brațe și să uit de realitate, să zbor printre stele, să alunec prin mii de sentimente care îmi pătrund fiecare celulă din corp și îi dă putere. Vreau acea îmbrățișarea care să îmi dea puterea de a ajunge pe culmile fericirii, să fie o fericire exacerbată în care sufletul meu să se ungă cu dragoste. Mi-e dor de tine.

Îmi este foarte dor de tine! Ştii că zâmbetul tău este cel mai important pentru mine şi sunt foarte bucuroasă că ai venit în viaţa mea pentru a mă iubi şi a mă răsfăţa! Abia aştept să te văd pentru a-ţi întoarce înzecit tot ceea ce îmi oferi tu! Te iubesc mai mult decât propria persoană! Îmi este dor de tine, iubitule!

Mă gândesc la tine permanent. Eşti prezent în toate gândurile mele. Mi-ai adus numai bucurii, iar eu vreau să fiu cea care îţi completează viaţa!

Tu eşti jumătatea mea perfectă şi te voi iubi şi respecta toată viaţa! Număr secundele până revii în braţele mele! Abia mă mai pot concentra la ce se întâmplă în jurul meu! Abia aştept să îţi văd ochii în care ador să mă oglindesc! Te iubesc şi mi-e dor de tine!

Ştiu că te gândeşti în fiecare secundă câte un minut la mine. Hai mai repede acasă, că mă plictisesc de moarte şi mi-e tare dor de tine!

Tu faci parte din inima mea și nu știu dacă știi că fiecare zi care trece și tu nu esti lângă mine mă face să mă topesc de dorul tău.

Grăbește-te să mă salvezi! Plâng, singuratatea mă sfâșie, dar cel mai tare mă sfâșie dorul de tine. Întoarce-te la mine și fă-mă din nou să zâmbesc!

Mesaje de dragoste de noapte bună

Aș vrea să fiu o floare în mâinile tale, un zâmbet pe buzele tale, raza de luna care îți spune seara noapte bună.

Mi-e dor de ochii tăi frumoși, atât de limpezi și duioși, de focul din lumina lor, de chipul tău fermecător, mi-e dor de ține, te ador. Noapte bună, puișor!

Dacă ochișorii cei plini de farmec n-au ațipit, eu le închid pleoapele cu dulcele mele buze și le doresc vise plăcute și somn ușor.

E noapte și e frumos. Cerul este înstelat, luna este plină, iar gândul meu e la ține! Îți simț lipsa și săruturile tale calde. Te aștept să adormi în brațele mele și să visam împreună! Vise frumoase!

Noaptea e frumoasă, noaptea e dulce, însă tu, tu ești cea mai frumoasă persoană din viață mea. Ești precum o stea ce îmi aduce strălucire în viață! O noapte minunată că și tine! Vise magice îți doresc!

Și îngerii sunt geloși pe mine că dorm, te visez și mă trezesc gândindu-mă la tine.

Iubita mea, cea mai minunată de pe planetă întreagă, îți doresc noapte bună. Fie că noaptea să îți aducă vise frumoase ți să te ducă în țara fanteziilor.

Îți doresc, draga mea, să te odihnești foarte bine, să acumulezi puteri, iar dimineață să fii gata de noi victorii.

Acum că cerul e senin, luna îți luminează în geam și greierii cântă, privind la o stea căzătoare îți doresc să ți se îndeplinească dorința și să te culci cu gândul că această ți se va îndeplini numaidecât! Noapte bună

La sfârșitul acestei zile, gândul meu zboară spre tine și-ți urează noapte bună, somn ușor și îngerul ce te păzește un pupic îți dăruiește. E pupicul de la mine, ce l-am trimis pentru tine că să poți dormi mai bine.