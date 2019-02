Mesaje amuzante de Valentine`s Day 2019. MESAJELE care aduc ZÂMBETUL pe buzele PERSOANEI IUBITE

Mesaje haioase de Valentine`s Day 2019 • Texte şi declaraţii de dragoste amuzante de ziua îndrăgostiţilor. Simțul umorului a fost mereu un atu, iar fetele se îndrăgostesc de băieții care știu cum să le facă să zâmbească. De Valentine`s Day, trimite un mesaj amuzant persoanei iubite.

Citeşte şi: mesaje de ziua îndrăgostiţilor

Dacă nu ai idei, te ajutăm noi:

„Ce prezenţă! Ce inteligenţă! Cât farmec! Şi ce ochi frumoşi! Dar am vorbit destul despre mine! Tu ce mai faci?”

„Dragostea noastră e la fel ca o boală pe care dacă nu o tratezi se agravează şi că orice floare pe care dacă nu o uzi se ofileşte”.

„Aş vrea să fiu zăpadă, să mă topesc pe trupul tău, să mă evapor şi să ajung în cer, să le spun îngerilor că şi pe Pământ există Raiul. Te iubesc!”

„Pentru lume tu eşti cineva, pentru cineva tu eşti lumea! Cu multă dragoste, Cineva.”

„Vată de zahăr? Nu…Sirop de căpşuni? Nu…Ciocolată? Nu…Nu pot găsi nimic atât de dulce ca tine!”

Citeşte şi: Mesaje de Valentine`s Day în engleză

” Sunt un poliţist şi te arestez pentru că eşti tu. E ilegal să fii atât de frumoasă şi sexy. Sentinţa este închisoare pe viaţă în inima mea.”

„Am coborât din mintea ta, m-am odihnit pe pleoapele tale…ai simţit? Am alunecat şi acum mă ţin de genele tale…mă vezi? AUUU …cad am ajuns pe buzele tale…MMM…ce dulci sunt!!!”

„Afară plouă. Cu lacrimi mari şi fierbinţi. Le-am gustat şi erau dulci. Erau de la tine oare?”

„Chiar dacă am tuse, durere-n gât, frisoane şi stări de oboaseală, cu sau fără gripă porcină…dragostea pentru tine mă băga-n boală.”

„M- am uitat în portofel şi era gol, m-am uitat în buzunar şi am găsit doar câteva monede, m-am uitat în inima şi te-am găsit pe tine. Abia atunci am realizat cât de bogat sunt!”

„Dimineaţa nu mănânc, mă gândesc la tine, la amiază nu pot mânca, mă gândesc la tine, seara nu pot mânca, mă gândesc la tine, iar noaptea nu pot dormi mi-e foame!”

„Picioarele tale sunt obosite? Pentru că ai alergat prin mintea mea toată ziua….”

„Dacă te simţi singură, voi fi umbra ta. Dacă ai nevoie de o îmbrăţişare, te voi primi în braţele mele. Dacă vrei să fii fericită, o să fiu zâmbetul tău. Dacă ai nevoie de bani… aşteaptă-ţi salariul!

„Dacă aş putea să rearanjez alfabetul, aş pune tu şi eu împreună.”

„Dragul meu, sunt de acord cu propunerea ta ca de Ziua Îndrăgostiţilor să încercăm o poziţie nouă: eu voi sta întinsă pe canapea, voi bea bere şi voi butona telecomanda, iar tu poţi să treci la călcat rufele.”

„Vorbesc cu canapeaua şi flirtez cu televizorul. Dă-mi un mesaj înainte să încep să fac avansuri frigiderului!”