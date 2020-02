Mesaje amuzante de 1 Aprilie: SMS-uri și mesaje pe care le poți trimite prietenilor de Ziua Păcălelilor

Mesaje de 1 Aprilie amuzante. 1 Aprilie, este marcată în întreaga lume prin farse de 1 aprilie. Păcăleli de 1 aprilie.

De ziua Păcălelilor nu uita să trimiți un mesaj amuzant persoanelor dragi pentru a le face să zâmbească sau… să se sperie.

Hei, știi care este cea mai buna zi sa agăți o fata? 1 aprilie .. Si știi de ce? Daca accepta, atunci ai noroc, daca nu, ii zici ca e păcăleala de 1 aprilie.

Daca cineva astăzi te lauda pentru norocul tău, felul de a fi, stil si atitudine, nu-l baga in seama; cum îndrăznește sa te pacaleasca inainte de 1 aprilie?

Cineva iti simte lipsa, cineva are nevoie de tine, cineva isi face griji pentru tine… Ghici cine? Maimuta de la ZOO.

Dragul meu, cumpără în drum spre casa un pui si niște cartofi: m-a sunat mama să-mi spună ca se muta cu noi o vreme!

Iubitul meu drag, doresc sa-ti dau o veste: SUNT INSARCINATA cu noi atributii la serviciu. Sper sa-mi dea si marire de salariu!

Iubitule, astazi am descoperit ceva minunat, ceva ce sunt sigura ca o sa te bucure si pe tine. Esti pregatit?…Ei bine, am descoperit ca sunt gravida. In luna a doua. Asa ca va trebui sa ne grabim cu nunta ca sa putem spune ca s-a nascut la 7 luni. Am vorbit deja de rochie si ma gandeam sa nu fie o nunta mare… Tu ce zici? Te bucuri, nu? Te bucuri ca te-am pacalit?

Am auzit la stiri ca a fost gasit un barbat la gradina zoologica dezbracat, foarte urat cu spume la gura si imediat m-am gandit sa te intreb daca esti bine! Astept raspuns!

Iubitule, m-a sunat mama. S-a saturat de stat singura si vrea sa vina la noi. Nu sta mult, cateva luni doar. I-am zis ca, de ce nu? Sa vina. Oricum tie iti place sa dormi pe jos. Te sarut. Vorbim mai multe cand vii acasa.

Pentru că eşti unul dintre prietenii mei buni îţi trimit şi ţie acest mesaj să te anunţ că mâine mă mut la casă în Canada alături de alte neamuri ale mele. Dacă doreşti săptămâna asta ne putem întâlni pentru a ne lua la revedere.

M-am gândit iubitule că nu trebuie să mai trăieşti în minciună şi să-ţi zic cine sunt eu cu adevărat. Te înşel de 3 luni cu cel mai bun prieten al tău din clipa în care el s-a dat la mine, iar eu nu am putut să-l refuz. Îmi cer scuze pentru sentimentele rănite şi promit că e ultima păcăleală de 1 aprilie care ţi-o fac. Te iubesc, iar asta nu e o păcăleală!

Îţi trimit acest mesaj ca să ştii că nu ne mai putem întâlni pentru că am avut un accident, a dat o maşină peste mine, iar acum mă aflu la spital şi am aflat că trebuie să-mi fie amputat un picior, de aceea vreau să-ţi spun că trebuie să vii să mă vizitezi la spital ca să afli că, de fapt, a fost o PĂCĂLEALĂ DE 1 APRILIE.

Iubitule, sunt gravida. I-am spus deja mamei tale. A zis sa ne grabim cu nunta. A facut deja un credit la banca sa cumparam cele necesare… Sunt foarte bucuroasa ca am reusit sa te alarmez cu aceasta PĂCĂLEALĂ DE 1 APRILIE.

Salut, iubita, iti dau acest mesaj ca sa stii ca relatia noastra se incheie aici. Sunt implicat intr-o alta relatie cu prietena ta [Numele Prietenei].

Dragul meu, asta-seara vreau sa iti fac ce iti place tie cel mai mult!… Salata de boeuf!

Nu stiu cum sa-ti spun… e ceva destul de important si nu stiu cum sa incep. Stiu ca nu te-ai fi asteptat la asta din partea mea, dar…s-a intamplat. M-am indragostit de prietena ta…Nu stiu cum a inceput totul… i-am spus ca o iubesc, iar ea mi-a zis… stii ce mi-a zis? Sa ma las de facut glume proaste de 1 aprilie!

Astăzi este ultima zi din viaţa mea. Am decis să-mi iau zilele. Să ştii că te iubesc mult. Să vii la mine pentru că vei găsi un bilet de adio în care vei afla că a fost o PĂCĂLEALĂ DE 1 APRILIE!

Draga mea, cred ca dupa atata timp petrecut impreuna este timpul sa-ti spun adevarul: eu sunt, de fapt, GAY si m-am combinat cu tine doar pentru a fi mai aproape de (numele unui prieten de-ai ei).