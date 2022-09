Marius Hațegan: „Întâlnirea premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu reprezentanții fabricilor de porțelan Apulum și IPEC din Alba Iulia”

Comunicat de presă| Mircea Hava: „Zero TVA la produse alimentare”

Ezitările privind luarea unor măsuri ferme și viabile în domeniul energiei sunt pașaportul pentru îngrijorări și mai mari. Limitele de cost depășite din industria alimentară, plus inflația din Europa, se reflectă, evident, și în prețul mâncării. Milioane de cetățeni europeni sunt, nu mă feresc să o spun, „arși” la portofel, la fiecare vizită într-un supermarket. Asta, ca să nu mai spun de cei care, din lipsa mijloacelor financiare, își iau, de-a dreptul, de la gură.

Dincolo de toate măsurile pe care EPP le va susține și la votul de miercuri (15 septembrie), pe dezbaterile din Parlamentul European ce privesc eficiența energetică, ca și flexibilitatea statelor membre de a se folosi de măsuri adaptate situațiilor pe care le întâmpină, susținem și alte inițiative economice aplicabile de către guvernele statelor membre, precum TVA Zero la mai multe alimente și produse de bază. Lucru posibil, de altfel, încă din aprilie, de când au intrat în vigoare modificările la cadrul de aplicare al TVA la nivel de UE, ce permite atingerea acestui prag. Aș vrea să dau exemplul Poloniei care, la o inflație de 8%, nu 14% cât are România în prezent, și-a activat „scutul anti-inflație”, până la 31 iulie, renunțând la TVA pentru carne, pește, produse de panificație etc. Evident, nu s-au descurajat și au rezolvat chiar și problema caselor de marcat care să poată aplica selectiv această reducere, cu raportare directă la administrațiile financiare.

Da, mă aștept ca o astfel de situație aplicabilă în țara noastră să nu fie privită ca un potop de cei care ar urma să o gestioneze. Ar trebui să ne convingă faptul că România nu mai e de mulți ani parte din statisticile îmbucurătoare. O gospodărie, din România, a avut, în 2020, cheltuieli de peste 34% pe mâncare, din totalul veniturilor. În contrast cu o marjă de până-n 10%, ce se regăsește în state ca Austria sau Irlanda. Iar rezultatul arată, clar, că sunt pe primul loc. Practic, românii aleg între facturi la utilități și mâncare. Tocmai din acest motiv, mă simt suficient de motivat să trec cu vederea peste recomandarea Fondului Monetar Internațional de a evita reducerea TVA, optând pentru alte soluții pe care, se pare, multe state nu le preferă în lupta cu inflația.

Transmit, și pe această cale, că EPP, grupul din care fac parte, solicită, urgent, ZERO TVA pentru produsele alimentare. E calea prin care, acum, în plină criză, putem să compensăm drumul greu pe care cetățenii europeni sunt nevoiți să-l ducă. Acum, și-n lunile ori anii următori.

Mircea Hava – europarlamentar PNL

Membru al EPP