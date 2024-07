Mai multe localități din județul Alba vor rămâne fără apă potabilă din cauza caniculei. Anunțul SC APA CTTA SA Alba

Având în vedere temperaturile foarte ridicate din aceste zile și implicit consumul mare de apă potabilă, SC APA CTTA SA ALBA este nevoită să raționalizeze apa în mai multe localităţi din județ.

Resursele din rezervoarele de înmagazinare se epuizează cu rapiditate, fiind necesară refacerea periodică a acestora.

Programul de intrerupere al furnizării apei potabile:

– Cricău, Tibru, Craiva 09.00 – 18.00

21.00 – 06.00

– Ighiu, Țelna, Ighiel, Bucerdea Vinoasă 22.00 – 05.00

– Războieni, Unirea, Noșlac, Tău, Lupu,Cergău Mic,Tăuni, Iclod, Sancel,Valea Lunga,Lodroman, Lunca, Tiur, Manarade, Spatac, Petrisat,Lunca Tâmavei, Biia 22.00 – 06.00

– Sînmiclăuș,Șona,Cistei, Mihalt, Sinbenedic, Medves, Silea, Farau, Hoparta, Silivas, Spalnaca,Turdas, Sancel

– Gârbova, Cîlnic, Reciu 10.00 – 17.00

22.00 – 06.00

În localitățile: Ohaba, Secasel, Colibi, Miraslău, Bălcaciu, Pănade, Jidvei, Feisa, Cenade, Gârda de Sus (Ghetari, Ocoale, Mununa, Hănăsesti, Dealu Frumos si Gârda Seacă), Capalna de Jos, Veseus, Tatarlaua, Daia Română,Vingard si in zonele inalte din com. Cergău, Roșia de Secaș si Cetatea de Baltă, furnizarea apei potabile se va efectua în funcție de acumularea apei în rezervoarele de înmagazinare.

De asemenea, informam consumatorii din localitatile mentionate ca, in cazul in care se constata lipsa de debit si in afara programului de intrerupere stabilit, furnizarea apei potabile se va efectua în funcție de acumularea apei în rezervoare.

Din cauza opririi, la reluarea furnizarii pot exista depasiri a valorii parametrului turbiditate, caz in care rugam clientii sa foloseasca apa numai in scop menajer.

SC APA CTTA SA ALBA face apel către populaţie, să folosească apa potabilă, strict pentru consum propriu şi în scop menajer, în caz contrar, există posibilitatea ca programul de raționalizare să fie implementat pentru mai mult timp sau chiar sistarea furnizării.

