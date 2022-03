Mai mult de 90% din ucraineni consideră că țara va putea respinge un atac al rușilor. SONDAJ

Într-o proporție covârșitoare ucrainenii sunt de părere că țara va putea ține piept trupelor rusești, deși în cele 25 de zile de război, milioane de oameni au fugit, orașe și locuințe au fost distruse și o mulțime de persoane și-au pierdut viața.

93% dintre cetățenii ucraineni chestionați de grupul sociologic „Rating” cred că Ucraina va putea respinge un atac al Rusiei, potrivit Nexta.

93% of #Ukrainian citizens surveyed by the sociological group "Rating" believe that #Ukraine will be able to repel an attack by #Russia. pic.twitter.com/KnQwvBXSZm

— NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2022