Magii de la Răsărit, cele trei personaje misterioase în povestea Nașterii Domnului

Magii de la Răsărit apar în Evanghelia după Matei ca un grup de străini dinspre răsărit care au venit la Nașterea Domnului. Conform bisericii romano-catolice, Melchior, Baltazar și Gaspar sunt considerați sfinți și sunt sărbătoriți pe data de 6 ianuarie.

Naşterea Domnului Iisus Hristos este, alături de Învierea Domnului şi Pogorârea Duhului Sfânt, unul dintre cele mai importante praznice ale creştinismului. Taina întrupării aduce în prim plan însă cel puţin trei personaje misterioase, despre care cercetătorii au emis ipoteze dintre cele mai diverse. Este vorba despre Magii de la Răsărit, martori importanţi ai evenimentului divin care avea să schimbe istoria şi evoluţia omenirii.

Lor nu li se pomeneşte numele, nici că ar fi trei sau mai mulţi, ci numai că au venit din Răsărit şi că I-au adus Pruncului Iisus trei daruri simbolice: aur – simbolul regalităţii, smirnă – simbol al sacrificiului, şi tămâie – simbol al spiritualităţii. Lucrurile sunt şi mai interesante dacă amintim de o istorie din secolul al VI-lea care spune că aceste daruri au fost lăsate de către Adam pe un munte din Persia, pentru a fi aduse lui Mesia când va veni pe Pământ. Secole la rând preoţii s-au tot rugat pentru a afla un semn care să le indice că Mesia a venit. Şi, iată, cu doi ani înainte de Naşterea Domnului, apare pe cer o stea strălucitoare, pe care au văzut-o trei bărbaţi şi, călăuziţi de ea, au ajuns la Bethleem, unde se născuse Iisus.

Despre aceşti bărbaţi, în decursul vremii, s-a spus că erau fie magi, fie astrologi, fie regi, fie crai, dar, fără îndoială, oameni educaţi. Rămân însă cele mai misterioase personaje ale Bibliei. Din Tradiţie ştim că aceştia au fost trei, şi că ei erau nişte învăţaţi, cu vaste cunoştinţe în mai multe domenii, dar în astrologie erau desăvârşiţi. Numele acestora ar fi fost: Gaşpar, originar din părţile Mării Caspice; Melhior (supranumit regele luminilor – unii susţin că era trac) şi Baltazar despre care se crede că era regele Babilonului. Țara aflată la răsărit de unde vin acești magi sau împărați ar putea fi Babilon (conform Sfântului Maxim și Teodot de Ancira), Persia (potrivit Sfântului Clement din Alexandria și a Sfântului Chiril din Alexandria) sau Arabia (după Sfântul Iustin, Tertulian și Sfântul Epifanie).

Cuvântul magi denotă faptul că personajele respective ar fi fost de origine persană. Perșii erau de religie Zoroastriană, iar acești magi erau căutători in stele și mari preoți. Călătoria lor este descrisă ca fiind provocată de un fenomen cosmic ieșit din tipar, o anume stea care a apărut pe cer și care se mișca. Deoarece stelele, fiind la mare distanță de pământ, nu-și schimbă poziția, se presupune că fie a fost vorba de o cometă, sau pur și simplu acești magi au calculat că punctul in care un fenomen cosmic de mare raritate (semn divin), va avea maximă vizibilitate, ar fi in Ierusalim. Toate acestea sunt supoziții, dar având in vedere că magii zoroastrieni aveau o îndatorire religioasă față de studiul astrelor, este foarte posibil ca aceste persoane să fi fost reale. Biblia nu dă multe detalii despre aceștia, de aceea numărul lor de 3 magi este dedus ca urmare a numărului de daruri.

În creaţiile populare magilor li se spune „Cei trei Crai de la Răsărit”, şi ei reprezentau lumea nouă, necunoscută iudeilor. Herodot, părintele istoriei ne încredinţează că Mag era numele unui trib persan cu atribuţiii sacerdotale, experţi în explicarea fenomenelor cereşti. Din relatările evanghelistului Matei nu reiese că aceştia erau regi, dar foarte dotaţi spiritual. Au fost zugrăviţi pe un mozaic din Biserică Naşterii Domnului din Bethleem, îmbrăcaţi în veşminte persane.

Sunt cercetători care susţin că ei ar fi reprezentanţii celor trei rase care au descins din cei trei fii ai lui Noe (Iafet, Sem şi Ham) şi că ar fi pornit în urmărirea stelei din Persia – urmaşul rasei albe a lui Iafet, din Arabia – urmaşul semiților lui Sem, şi din Egipt – urmaşul negru al lui Ham. Ar fi călătorit 12 zile, după Naşterea lui Iisus, ajungând la Bethleem în noaptea celei de a 12-a.

Relicvele celor trei magi sunt păstrate în Domul din Köln. Construcția acestei catedrale, pe locul uneia mai vechi, s-a realizat în acest scop.